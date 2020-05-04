Макіяж – це особливий ритуал для кожної дівчини. Адже саме з його допомогою можна розкрити свою особистість та знання модних тенденцій. Макіяж 2020 підготував для нас, дівчат, настільки яскраві тренди, що дехто може навіть побоятися втілювати такі мейки в життя. Кольорова туш, неон, блискітки, рожеві губи та багато іншого. Заціни 10 трендів у макіяжі 2020 року!

Тренди макіяжу 2020: Кольорова туш

Посмотреть эту публикацию в Instagram lapetitevengeance 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У макіяжі 2020 року можна відмовитися від звичайної чорної туші для вій. Спробуй поекспериментувати та купи кольорову туш! Усі відтінки веселки зараз можна знайти в багатьох брендів. А якщо до рожевих чи неонових вій ти поки що не готова, можна спробувати більш спокійні варіанти. Хорошою альтернативою стануть коричневий, смарагдовий та синій відтінки. Вони виглядають більш натурально, але водночас класно підкреслять колір твоїх очей.

Тренди макіяжу 2020: Вкраплення неону

Посмотреть эту публикацию в Instagram rowanblanchard 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Неон – класна фішка макіяжу 2020 року! Він додає особливого настрою та грайливості будь-якому мейку. Неон у макіяжі цього року не повинен бути надто виражений. Достатньо лише нанести неонові тіні у куточки очей – і вуаля!

Тренди макіяжу 2020: Яскраво-рожева помада

Посмотреть эту публикацию в Instagram patrickta 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Забудь про червону помаду! Макіяж 2020 приніс із собою тренд на яскраво-рожеві губи. Ти можеш скільки завгодно думати, що рожевий у мейкапі – це не про тебе, але правильно підібраний відтінок зробить твої губи особливо сексуальними. Б’юті-підказка: помада кольору фуксії з блакитним підтоном підійде абсолютно всім! Якщо хочеш, щоб губи довше залишалися яскравими, обирай матову текстуру замість кремової чи сатинової.

Тренди макіяжу 2020: Структуровані брови

Посмотреть эту публикацию в Instagram westmanatelier 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Новий рік приніс нам і нові брови! Мода на густі та «неохайні» брови вже минула. Тренд «Я прокидаюся ось так» закінчився. На зміну йому приходять структуровані та укладені брови. Тому у твоїй косметичці обов’язково має бути гель для брів.

Тренди макіяжу 2020: Пастельні стрілки

Посмотреть эту публикацию в Instagram namvo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У 2019 році неонові стрілки були мегапопулярні, а у 2020 їх місце займають пастельні стрілки. Пастельні кольори – вдалий вибір, адже вони підійдуть практично під будь-який образ. До того ж, пастельні стрілки – це простий та легкий спосіб додати трохи кольору без бойового розкрасу.

Тренди макіяжу 2020: Блискітки

Посмотреть эту публикацию в Instagram lapetitevengeance 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Тренд на блискітки у макіяжі 2020 прийшов після виходу на екрани серіалу «Ейфорія». Американські підлітки одразу почали відтворювати круті варіанти мейків головної героїні. Головний тренд у макіяжі з «Ейфорії» – це блискітки та сяяння. Спробуй додати легкий блиск у свою тональну основу або зроби мейк очей із блискітками. Класно також виглядатимуть блискучі фейкові веснянки та кристали Swarowski на обличчі.

Тренди макіяжу 2020: Тінтові губи

Посмотреть эту публикацию в Instagram zhannamua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ми знаємо, що не всі полюбляють інтенсивний колір помади. А тому пропонуємо варіант тінтового покриття. Достатньо лише легкого дотику кольору до губ, щоб створити такий ефект, як на фото. Тренд на тінтові губи особливо класно виглядатиме з повсякденним нюдовим макіяжем.

Тренди макіяжу 2020: Тіні для повік різного кольору

Посмотреть эту публикацию в Instagram lapetitevengeance 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Зважся на ризик у макіяжі 2020 року! Спробуй бути більш шаленою та непередбачуваною у макіяжі очей. Забудь про однакові тіні на обох очах, відкрий для себе світ різних кольорів! Стань сміливою та нафарбуй одне око синім, а інше – помаранчевим. Або використай два різні кольори блискіток. Головне – дій і не бійся!

Тренди макіяжу 2020: Червоний смокі

Посмотреть эту публикацию в Instagram kilprity 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Червоний – тренд сезону! Але не на губах, а на очах. Настав час замінити чорний, синій та зелений смокі-айс на рубіново-червоний. Він переверне твоє уявлення про мейкап. Гарантуємо, що всі погляди на будь-якій вечірці будуть прикуті до твоїх очей.

Тренди макіяжу 2020: Рожеві рум’яна

Посмотреть эту публикацию в Instagram brandyallen 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Відклади свої персикові рум’яна. Макіяж 2020 року передбачає рожевий рум’янець. Він освіжає весь мейк і надає додаткового блиску обличчю. Наносити рожеві рум’яна слід не лише на «яблучка» щічок, а й на скроні та під брову. Таким чином макіяж виглядатиме завершеним.

Фото: IStock

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