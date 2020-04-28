МОДА 2020: трендові кольори року
Колір 2020 року прекрасний, як морська хвиля. Так, ти вгадала. Pantone Colors of the Year на 2020 рік – класичний синій! Статний, спокійний і насичений. Якщо тобі хотілося чогось яскравішого, не засмучуйся. Адже модна індустрія завжди дає варіанти. Дивись підбірку трендових кольорів, щоб скоригувати свій гардероб.
Модні кольори року зазвичай представлені двома палітрами – Лондон і Нью-Йорк. Вони формуються на основі відтінків, які модні дизайнери використали в колекціях на Тижнях моди до майбутнього сезону. Кожна з палітр складається з 12 -10 найбільш трендових та 4 класичних нейтральних кольорів.
Для весняних та літніх луків дизайнери пропонують яскраві кольори – насичений червоний, жовтий, зелений і, звичайно, колір року – синій. Pantone закликає створити нову класику та проявити індивідуальність.
Палітра модних кольорів весна/літо 2020
- Flame Scarlet – палаючий червоний,
- Saffron – шафран,
- Classic Blue – класичний синій,
- Biscay Green – біскайський зелений,
- Chive – цибулевий,
- Faded denim – вицвівший джинс,
- Orange peel – апельсинова кожура,
- Mosaic Blue – синя мозаїка,
- Sunlight – сонячний промінчик,
- Coral pink – коралово-рожевий,
- Cinnamon stick – паличка кориці,
- Grape compote – виноградний компот.
У топ нейтральних класичних кольорів увійшли:
- Lark – забарвлення жайворонку,
- Navy blazer – темно-синій блейзер,
- Brilliant white – винятковий білий,
- Ash – попелястий.
- Fiery red – вогняно-червоний,
- Flame orange – помаранчеве полум’я,
- Heritage Blue – класичний блакитний,
- Blush Beauty – румяна,
- Tanager Turquoise – бірюзова танагра,
- Classic Blue – класичний синій,
- Beetroot Purple – пурпурний буряк,
- Storm – шторм,
- Yellow Iris – жовтий ірис,
- Rose Brown – рожевий брунатний,
- Blossom – цвітіння,
- Bossa Nova – Босса Нова.
У топ нейтральних класичних кольорів увійшли:
- Cuban Sand – кубинський пісок,
- Blueberry – чорниця,
- Blanc de Blanc – Блан де Блан,
- Oyster Mushroom — колір гливи.
Відображаючи настрій весни і літа 2020 року, Pantone пропонує різні варіанти синього, щоб ти могла використовувати безліч відтінків: від глибини прохолодних синіх джерел до темних термальних русел підводних вулканів.
Палітра модних кольорів осінь/зима 2020-2021
- Amberglow – янтарно-помаранчевий,
- Samba – мальвово-червоний,
- Sandstone – пісочний,
- Classic blue – класичний синий,
- Green sheen – жовто-зелений,
- Rose tan – рожева засмага,
- Ultramarine green – ультрамариново-зелений,
- Fired brick – колір обпеченої червоної цегли,
- Peach nougat – відтінок персикової нуги,
- Magenta purple – пурпурно-фіолетовий.
У топ нейтральних класичних кольорів цієї палітри увійшли:
- Almond Oil – колір миндальної олії,
- Blue Depths – глибокий синий,
- Sleet – мокрий сніг,
- Military 0live – оливковий хакі.
Fashion color trend Report London
- Mandarin Red – червоний апельсин,
- Samba – мальвово-червоний,
- True blue – справжній синій,
- Exuberance – достаток,
- Military 0live – оливковий хакі,
- Celery – селера,
- Ultramarine green – ультрамариново-зелений,
- Strong blue – насичений синий,
- Burnt henna – палена хна,
- Tawny Birch – дублена береза.
У топ нейтральних класичних кольорів цієї палітри увійшли:
- Jet stream – реактивний потік,
- Sheepskin – овчина,
- Dress blues – колір уніформи,
- Sleet – мокрий сніг.
Як же підібрати стильний образ, враховуючи модні кольори 2020 року? Все просто, не переживай. Вмикай фантазію, експериментуй і надихайся цієї фотопідбіркою:
Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com
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