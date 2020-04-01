Мода весна 2020: весняні тенденції і тренди

Навіть сидячи на карантині можна виглядати стильно, змінюючи різні домашні луки. Але скоро (ми дуже в це віримо!) такий режим закінчиться, ми знову вийдемо на вулицю, підемо на побачення, на вечірки. І щоб не панікувати в останній момент: «Мені нема що вдягти!», можна вже зараз почати продумувати свої образи. Ми зібрали 7 головних трендів весни 2020 року, спираючись на які, ви зможете скласти стильні луки, а якщо чогось не вистачає, прямо зараз дозаказать в онлайн магазинах!

Отже, ТОП-7 модних трендів і тенденцій весни 2020

Увага, стегна!

У весняних колекціях багатьох модних домів можна побачити різноманітні образи з пишними спідницями на креналінах, що додають стегнам неймовірний об’єм. Дизайнери спеціально надягають під подоли бічні каркаси, схожі на панье * 18 століття або фіжми **. Звичайно, в повсякденному житті подібні конструкції не особливо доречні, але вибираючи спідницю або плаття, варто придивитися до варіантів з пишними підспідницями. Вони додадуть силуету жіночності та зроблять талію візуально тоншою.

* круглий каркас з дерев’яних або металевих обручів, скріплених між собою шнурками

** складаний бічній каркас з китового вуса, який можна було притиснути руками і скласти

Поло

Теніски та сукні-поло з класичними комірцями знову на піку популярності! Це ідеальний одяг для весни і літа, так як поло можна носити і з спідницею, і з брюками, створюючи різні образи. Модні останнім часом сукні-поло відмінно виглядають як з кросівками, так і з туфельками на тонкому каблуці, головне, правильно доповнити лук аксесуарами.

Джинса

Речі з деніму в цьому сезоні просто заполонили світові подіуми! При цьому навесні-влітку 2020 в тренді джинсові тотал-луки: комбінезони, сукні, сарафани, комбінації сорочок з деніму і джинсів, і навіть взуття з цього матеріалу. Приміряйте, вам точно сподобається, як це виглядає! А щоб урізноманітнити луки, поєднуйте різні відтінки.

Синій

Пам’ятайте, що відтінок «Класичний синій» в 2020 році обраний Інститутом Pantone кольором року. Тому обов’язково доповніть свій гардероб нарядами насиченого синього відтінку, і комбінуйте його з речами спокійних тонів. Втім, якщо ви готові до експериментів та любите виділятися з натовпу, доповніть синій яскравими кольорами: фуксією, сонячним жовтим або коралово-помаранчевим. Дуже стильно!



Мереживо

Ми звикли, що одяг з мереживом підходить виключно для урочистих подій. Час прощатися з цими стереотипами, в колекціях багатьох брендів представлені речі з рюшами і воланами, доповнені мереживними елементами. А деякі дизайнери випустили сукні та блузи, які зшиті з суцільного мережива. Найтонша робота!

Тропічний принт

Фанати гавайських сорочок, нарешті, можуть «відірватися»! В тренді принти з пальмами, заходом сонця, райськими птахами, леопардовими плямами, листами та іншими елементами спекотних тропіків. Дуже стильно виглядає соковитий зелений пальмовий візерунок на чорних тканинах, а білі легкі сукні з зображенями великих екзотичних квітів точно стануть фаворитами всіх модниць навесні – влітку 2020

Запаморочливі декольте

Що ж, якщо ви любите глибокі вирізи та втомилися ловити докірливі погляди, можете видихнути: цієї весни декольте на трендових дизайнерських сукнях опускаються практично до пупка. Якщо ви не готові до такого відвертого вбрання, вибирайте луки, в яких декольте драпіроване прозорими тканинами

Бонусний тренд! Маски

Мода дуже швидко реагує на всі зміни в світі, тому і карантин сприйнятий дизайнерами, як можливість створити нові креативні аксесуари. Маски зараз носять у всьому світі, і багато домів моди додали маски з різними принтами в свої весняні колекції! Виглядає дуже миленько!

Фото: Vogue.com

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