Те, що ми всі сидимо на карантині вдома, зовсім не означає, що більше не потрібно стежити за собою і змінювати образи. Звичайно, можна «забити» на все і ходити по дому в запраній футболці з абияк закрученим пучком. Але так дівчата, які себе люблять, не роблять!

Тим, хто живуть з хлопцями та чоловіками, звичайно, простіше змусити себе кожен день вбиратися – такий стимул під боком, а ось тим дівчатам, які живуть одні, дисциплінувати себе складніше. І щоб трохи полегшити завдання, і вам більше не довелося думати – що ж вдягти такого вдома, щоб було і стильно, і по-домашньому затишно – ми зібрали варіанти різних образів. Вибирайте на свій смак, головне, щоб ви відчували себе красунею!

Халат

Безпрограшний варіант для будь-якої пори року! М’який і затишний він створює атмосферу комфорту. Правда, якщо вам потрібно з дому працювати, змусити себе сісти за ноутбук буде непросто.

Піжамка

Зараз в тренді піжамний стиль, тож деякі «вуличні» костюми і не відрізнити від домашніх. Вибирай піжаму на свій смак – з довгими брюками, як у Соні Плакидюк, на тонких бретелях або м’яку байкову.

Сукня в білизняному стилі

Таке вбрання, схоже на ночнушку, виглядає дуже жіночно, стильно і в той же час сексуально.

Футболка + шорти

Якщо у вас попереду активний день, багато роботи і домашніх турбот, робіть ставку на комфорт.

Мама трьох синів, ведуча Катя Павлюченко, в базовій футболці і коротких шортах на перший план ставить зручність, тому в будь-який момент може влаштувати з хлопцями битву подушками або інші активні ігри.

Довга сорочка

Це ідеальне поєднання стилю, сексуальності і комфорту. Особливо, якщо сорочка чоловіча…

Білизна

Це варіант для найсміливіших. Для тих, хто любить своє тіло або, навпаки, тільки вчиться його любити. Для тих, хто хоче подражнити свого чоловіка і тих, хто кайфує від себе, коханої, проходячи повз дзеркало. Звичайно, часто в білизні по дому ходити навряд чи хороша ідея, але влаштувати собі вечір жіночності і чуттєвості – чому б і ні?

Насправді, вдома можна одягати все, що захочеться – і улюблені джинси, і м’яку кігурумі з вушками і спортивний костюм. Головне, щоб весь одяг був чистий і випрасуваний, навіть якщо до кінця карантину вас ніхто не побачить!

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