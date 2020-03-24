Зробити манікюр самостійно в домашніх умовах не так складно, як може здатися. Карантин ще триває, але це не привід ходити з некрасивими нігтиками. Як зняти шелак вдома ми вже розповідали. Пора й оновити манікюр. Гель-лак і спеціальна лампа є вдома не у всіх, тому настав час діставати свої запаси звичайного лаку. Однотонне покриття – це занадто нудно. У цьому матеріалі ти дізнаєшся, як зробити манікюр з ефектом битого скла. Цей дизайн виглядає оригінально на будь-якій довжині нігтів і в будь-якому кольорі. Головний плюс такого манікюру – це універсальність.

Посмотреть эту публикацию в Instagram medvedeva_nails_minsk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Зробити самостійно манікюр з ефектом «битого скла» можливо. Записуй, як!

Тобі знадобиться:

– прозора основа або базовий кольоровий лак для нігтів,

– шматочки фольги або дзеркального поліетилену,

– пінцет,

– прозоре фінішне покриття.

Як зробити манікюр з ефектом битого скла: покрокова інструкція

Спершу поріж на дрібні нерівні шматочки фольгу або поліетилен. «Скельця» мають бути справді маленькими, щоб на нігті помістилося 4-5 шматочків, і між ними залишилися проміжки в 1 мм.

Тепер нанеси на нігтики базову основу – прозорий або кольоровий лак для нігтів. Поки покриття не висохло, за допомогою пінцету розмісти на нігтьовій пластині «скельця». Дай лаку підсохнути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram medvedeva_nails_minsk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Щоб закріпити «бите скло», нанеси зверху прозорий фініш. Якщо після його висихання ти відчуваєш, що куточки «скелець» піднялися і стирчать, за допомогою м’якої пилки запили ці нерівності, і знову покрий топом!

Готово!Якщо під час носіння цього манікюру якесь «скельце» здерлося, не треба переробляти повністю ніготь. Заново покрий прозорим лаком місце, звідки відвалився шматочок, приклей нове «скельце» і покрий весь нігтик фінішним покриттям!

Фото – iStock.com

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