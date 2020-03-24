Манікюр 2020: створюємо ефект «битого скла»
Зробити манікюр самостійно в домашніх умовах не так складно, як може здатися. Карантин ще триває, але це не привід ходити з некрасивими нігтиками. Як зняти шелак вдома ми вже розповідали. Пора й оновити манікюр. Гель-лак і спеціальна лампа є вдома не у всіх, тому настав час діставати свої запаси звичайного лаку. Однотонне покриття – це занадто нудно. У цьому матеріалі ти дізнаєшся, як зробити манікюр з ефектом битого скла. Цей дизайн виглядає оригінально на будь-якій довжині нігтів і в будь-якому кольорі. Головний плюс такого манікюру – це універсальність.
Зробити самостійно манікюр з ефектом «битого скла» можливо. Записуй, як!
Тобі знадобиться:
– прозора основа або базовий кольоровий лак для нігтів,
– шматочки фольги або дзеркального поліетилену,
– пінцет,
– прозоре фінішне покриття.
Як зробити манікюр з ефектом битого скла: покрокова інструкція
Спершу поріж на дрібні нерівні шматочки фольгу або поліетилен. «Скельця» мають бути справді маленькими, щоб на нігті помістилося 4-5 шматочків, і між ними залишилися проміжки в 1 мм.
Тепер нанеси на нігтики базову основу – прозорий або кольоровий лак для нігтів. Поки покриття не висохло, за допомогою пінцету розмісти на нігтьовій пластині «скельця». Дай лаку підсохнути.
Щоб закріпити «бите скло», нанеси зверху прозорий фініш. Якщо після його висихання ти відчуваєш, що куточки «скелець» піднялися і стирчать, за допомогою м’якої пилки запили ці нерівності, і знову покрий топом!
Готово!Якщо під час носіння цього манікюру якесь «скельце» здерлося, не треба переробляти повністю ніготь. Заново покрий прозорим лаком місце, звідки відвалився шматочок, приклей нове «скельце» і покрий весь нігтик фінішним покриттям!
Фото – iStock.com
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