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17 березня
Весняний манікюр 2020: модний дизайн нігтів на весну
Стильні дівчата завжди в курсі трендів краси. Завчасно підбирають модні дизайни манікюру та беруть на замітку круті ідеї для майбутніх виходів у світ. Ми потурбувалися про твій час! Нижче підбірка весняного манікюру 2020. Зберігай ідеї та ділися ними зі своїм майстром!
Природність – головний тренд весни 2020. Мигдалеподібні, круглі чи напівкруглі форми залишаться фаворитами. Кольорова палітра, як і раніше, буде диктуватися порою року. Так, весняному теплу гармонійно відповідатимуть пастельні відтінки лаку.
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nailsta2020 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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mpinky.nails 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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fortuna_nogti 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Весняний манікюр 2020 – це про яскравість та доречність. Можна зробити акцент на модні техніки: втирка, амбре, димка. Останнім часом особливо ефектно виглядає матовий манікюр.
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rougeparis 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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lmg_nail 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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hellobirdielab 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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____lin11 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Сміливі та незвичайні дизайни нейл-арту вбивають наповал і мають шалену популярність в інтернеті. Такий манікюр не практичний у носінні й іноді викликає сумніви, але ця підбірка стане нашою особливою вишенькою на торті.
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kokanails 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nailpromagazine 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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Фото – pixabay.com
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