Новий каналG.spaceНА СТИЛІМанікюр на 8 березня: ідеї в фотографіях

Манікюр на 8 березня: ідеї в фотографіях

Манікюр на 8 березня

Якщо очі – дзеркало душі, то вдалий манікюр – запорука гарного настрою. Особливо напередодні 8 березня, коли дівчата розпочинають повну підготовку з наведення краси. У головне свято весни хочеться, щоб все було ідеально. А вдалий нейл-арт доповнював будь-який образ. Ми знаємо, які муки вибору дизайну нігтиків можуть постати перед дівчиною. Тому пропонуємо тобі нашу підбірку весняного манікюру. Якщо підкорювати світ, то тільки так!

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