Зовсім скоро Міжнародний жіночий день. Звичайно, в цей день хочеться виглядати на всі сто. Сукню ти, напевно, вже пригледіла, а ідеї макіяжу на 8 березня все не приходять у голову? Грунтуючись на б’юті-трендах весни 2020 року, ми зробили фотопідбірку святкового макіяжу. У тебе ще є час потренуватися його наносити і пыд час романтику із коханим виглядати, як королева!

Макіяж на 8 березня: Блискітки і ще раз блискітки

Бюьті-образи серіалу «Ейфорія» продовжують надихати модниць на сміливі луки. Основний елемент такого мейку – блискітки. Магазини пропонують великий вибір кольорів, текстур і форм. Якщо такий варіант – занадто для тебе, то пропонуємо лайт-версію: тіні, хайлайтер або тінт з блискітками. Цей яскравий акцент буде доречним на вилицях чи рухомих повіках. Пам’ятай, що наносити їх слід обережно та без розмаху.

Макіяж на 8 березня: в моді 90-ті

Вони повертаються: яскраві тіні, темний олівець для губ і ледь світліша помада. Тепер ти не будеш з подивом дивитися на фото двадцятирічної давності мами або сестри. Навпаки, вони зможуть дати тобі пару бьюті- порад. На 8 березня зроби акцент на очі, використовуючи яскраві відтінки. І не забудь про стрілки.

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Макіяж на 8 березня: акцент на губи

Яскраві губи точно привернуть увагу протилежної статі. Звичайно, твоя молода людина в святковий день може злегка зіпсувати тобі макіяж поцілунками, але не турбуйся: розмазана помада – модний тренд цієї весни. Хитро, правда? Зверни увагу на вишневі і винні відтінки, і, звичайно ж, не забувай про червону класику.

Макіяж на 8 березня: нюд

Нюдовий макіяж – чудове рішення для свята! Він підкреслить твою природну красу і при цьому приховає всі недоліки шкіри. Ідеально! Головне пам’ятай, що для вдалого нюдового макіяжу важливо підібрати правильну косметику. Використовуй BB-крем персикових і рожевих відтінків, а також хайлайтер – він додасть обличчю природнього блиску.

Сподіваємося, фото надихнули на святковий образ та мейкапом на 8 березня. Впевнені, ти будеш сяяти!

Фото – iStock.com