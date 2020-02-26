Високі перуки, заморожені троянди і плаття-торт на показі Moschino
Нова колекція Moschino – це гримуча суміш 18-го століття і аніме, приправленого яскравими 80-ми. Характерні елементи, синтезовані в гіперболізованих образах, створили картинку якоїсь ефемерності і театральності, й показ швидше був схожий на дефіле ляльок.
Креативний директор модного дому Moschino Джеремі Скотт, який вийшов в фіналі шоу з поламаною рукою, упакованою в рожевий бандаж, надихався при створенні колекції Французькою революцією і Марією Антуанеттою.
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Пишні, трохи сюрреалістичні сукні в стилі Марії Антуанетти здебільшого були доповнені старовинними боковими обручами, які надавали подолу об’єм з боків, при цьому залишаючи його пласким з передньої і задньої сторін.
Певної сюрреалістичністі та іронії, властивій практично всім творінням Джеремі Скотта, додавали луку гіперболізовані високі перуки епохи Просвітництва.
Практично у всіх образах можна помітити візерунок toile de Jouy – архетипний візерунок 18-го століття.
Окремо варто виділити сукні, схожі на величезні кремові торти. Пишні, з химерними візерунками, ніби створені божевільним кондитером для королівського балу, вони викликали захват у публіки!
Ще однією родзинкою стала сукня на Джіджі Хадід, прикрашена сотнями заморожених троянд.
«Моя роль на цій землі тільки в тому, щоб поширювати радість і приносити щастя», – стверджує Джеремі Скотт.
За матеріалами vogue.com
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