Нова колекція Moschino – це гримуча суміш 18-го століття і аніме, приправленого яскравими 80-ми. Характерні елементи, синтезовані в гіперболізованих образах, створили картинку якоїсь ефемерності і театральності, й показ швидше був схожий на дефіле ляльок.

Креативний директор модного дому Moschino Джеремі Скотт, який вийшов в фіналі шоу з поламаною рукою, упакованою в рожевий бандаж, надихався при створенні колекції Французькою революцією і Марією Антуанеттою.

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Пишні, трохи сюрреалістичні сукні в стилі Марії Антуанетти здебільшого були доповнені старовинними боковими обручами, які надавали подолу об’єм з боків, при цьому залишаючи його пласким з передньої і задньої сторін.

Певної сюрреалістичністі та іронії, властивій практично всім творінням Джеремі Скотта, додавали луку гіперболізовані високі перуки епохи Просвітництва.

Практично у всіх образах можна помітити візерунок toile de Jouy – архетипний візерунок 18-го століття.

Окремо варто виділити сукні, схожі на величезні кремові торти. Пишні, з химерними візерунками, ніби створені божевільним кондитером для королівського балу, вони викликали захват у публіки!

Ще однією родзинкою стала сукня на Джіджі Хадід, прикрашена сотнями заморожених троянд.

«Моя роль на цій землі тільки в тому, щоб поширювати радість і приносити щастя», – стверджує Джеремі Скотт.

За матеріалами vogue.com

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