Всі модні тренди 2020 року об’єднує тема романтики. А як ти будеш експериментувати з фактурою, кольором і кроєм – це вже твій політ фантазії. Впевнені, що ти під впливом цієї Фотопідбірка модних трендів 2020 і створиш свій особливий лук!

МОДА 2020: які кольори будуть у тренді

Головні модні тренди 2020 року Біла сорочка

Ні, це не нудно. Дизайнери запропонували багато варіацій на цю досить класичну річ – ультракороткий варіант, з подовженими рукавами, вишивкою, вкрапленнями пір’я, хутра, з гудзиками, без … Загалом, вітається все! Надихайся рішеннями від Valentino, Marina Moscone і Pyer Moss.





Об’ємні рукави і сукні

Волани, рюшики, ніжні тканини, плавні лінії… Романтика диктує повітряні силуети, квіткові принти і жіночні форми, навіть якщо вони створюються за рахунок незвичайного крою. Але будь обережна – НЕ йди сліпо за модою, а враховуй свій тип фігури. Ось варіанти від Marc Jacobs, Simone Rocha і Valentino.





Хендмейд

Любиш в’язати? Тоді 2020 – точно твій рік. Діставай все, що ти встигла створити і сміливо носи. Alexander McQueen, Simone Rocha, Isabel Marant і інші дизайнери зробили акцент на хендмейд. І це не тільки светри, але і купальники, спідниці і навіть окремі вставки в наряди. Також зверни увагу на плетіння зі шкіри та аксесуари, створені за допомогою цієї техніки.







Костюми та жакети

Любительки жакетів і костюмів, радійте – ваш улюблений наряд в тренді. А якщо ви виберете модель з гострими плечима, то вас помітять навіть стритстайл-фотографи. Дизайнери пропонують багато варіантів для модниць – класичний костюм, з оверсайз жакетом, приталений в поєднанні з ніжною сукнею, подовжений варіант з короткими шортами з тканини в смужку… Варіанти для модниць від Michael Kors, Alexander McQueen, CHANEL, Marina Moscone і Christian Cowan.

Короткі шорти

Час хвалитися фігурою. Не дарма ж ти стільки працювала у спортзалі. Шорти переходять в розряд офісного образу. Їх радять носити з жакетом або блузою. Але і в переліку повсякденних речей вони теж залишаються. Все залежить від довжини – ультракороткі або короткі, і матеріалу: костюмна тканина, екошкіра, денім, легка тканина, в’язаний варіант … Ось варіанти від Saint Laurent і Versace.





Не забувай, що всі модні тренди 2020 можна міксувати між собою, створюй свій унікальний індивідуальний образ. Будь яскравою!

Фото – vogue.com