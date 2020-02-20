Позапланова весна вже почала зігрівати в лютневі будні. Аби різка зміна погоди не застала зненацька, справжня дівчина завжди в курсі всіх трендів краси. Завчасно підбирає модні дизайни манікюру, слідкує за новинками моди та зберігає всі вподобані ідеї. Але часто тортури вибору дизайну нігтиків ускладнюють життя. Ми потурбувалися про твій час! Нижче – підбірка весняного манікюру 2020. Зберігай ідеї та ділися ними зі своїм майстром!

Природність – головний тренд весни 2020. Мигдалеподібні, круглі чи напівкруглі форми залишаться фаворитами дівчат. Кольорова палітра, як і раніше, буде диктуватися порою року. Так, весняному теплу гармонійно відповідатимуть пастельні відтінки лаку.

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Весняний манікюр 2020 – це про яскравість та доречність. Можна зробити акцент на модні техніки: втирка, амбре, димка. Останнім часом особливо ефектно виглядає матовий манікюр.

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Навесні зазвичай втрачають голову від любові до… Манікюру! «Березневі кицьки» потребують перезавантаження, і полотном рішень стають їхні нігті. Сміливі та незвичайні дизайни нейл-арту буквально всіх вбивають наповал і мають шалену популярність в інтернеті. Такий манікюр не практичний у носінні й іноді викликає сумніви, але ця підбірка стане нашою феєричною вишенькою на торті.

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