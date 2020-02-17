Мода осінь-зима 2020-2021 від Вікторії Бекхем: подробиці з лютневого показу

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем презентувала свою нову колекцію осінь-зима 2020/2021. Модний показ бренду Victoria Beckham пройшов 16 лютого в особняку Banqueting House при палаці Вайтхолл.

Нова колекція Victoria Beckham стала закликом до «м’якого постання». У своїй роботі дизайнерка надихалася образами англійської моделі Пенелопи Три та американської акторки і моделі Маріси Беренсон.

– Ця колекція про те, щоб залишатися вірною собі, але при цьому продовжувати дивувати. Дотримуватися традицій, але при цьому кидати виклик умовностям. Бути руйнівною, але витонченою. Поєднувати головні коди бренду – те, що я називаю своїм м’яким повстанням, – прокоментувала свою нову колекцію Вікторія Бекхем.

У колекції осінь-зима 2020/2021 Вікторія Бекхем представила сукні з фігурними вирізами, об’ємні рукави, образи в вікторіанському стилі і утилітарні пальто і костюми на щодень. Також дизайнерка не побоялася погратися з картатими, геометричними та яскравими принтами. Всі образи з колекції Victoria Beckham були доповнені чобітьми-панчохами на масивній підошві.

Як завжди, головними гостями показу Victoria Beckham стала її родина. У першому ряду Вікторію Бекхем підтримували чоловік Девід Бекхем та діти Ромео, Круз і Харпер. Також на показ завітала її мама Джекі Адамс і свекруха Сандра Джоржіна Вест.

Більше фото з нової колекції Вікторії Бекхем осінь-зима 2020-2021 можна побачити на сайті vogue.ua.

Фото: vogue.ua

Читай також:

Боб, каре і чолка-«шторки»: Модні стрижки 2020 року

Мода 2020: головні тренди та тенденції року