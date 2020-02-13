Новий каналG.spaceНА СТИЛІМанікюр на День святого Валентина 2020: варіанти в фото

Манікюр на День святого Валентина 2020: варіанти в фото

До Дня святого Валентина залишилось зовсім мало часу, але ти ще встигнеш перефарбувати нігтики! Ми відібрали найтрендовіші варіанти nail-дизайну, які ти можеш легко повторити самостійно. Або ж, якщо тобі сподобається одразу декілька варіантів, пофантазувати та скомбінувати їх у одному романтичному манікюрі! Можеш змінювати кольори, візерунки, обирай все на свій смак, адже у День святого Валентина все має бути, як ти захочеш, і все повинно налаштовувати на романтичний лад, у тому числі і манікюр!    

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