Не дарма прикраси називають «маленькими жіночими слабкощами». Не важливо, скільки тобі років, ким ти працюєш і якому стилеві одягу віддаєш перевагу – перед парою нових сережок не встоїть жодна дівчина! Цього сезону дизайнери вирішили зробити аксесуари головною частиною образу. Погляньмо, чи вдалося це їм?

Відклади коштовні прикраси надовго: на верхівку модних тенденцій виходить біжутерія! Тепер, аби видаватися стильною, не треба вивертати гаманця. У моді – ориґінальність, тому ти можеш навіть спробувати змайструвати щось ексклюзивне власноруч! А якщо ти зберегла сережки, в яких загубилася пара, саме на часі дістати їх зі скриньки. В моду входять асиметричні сережки! Ти можеш створювати цікаві комбінації, поєднуючи різні фасони, кольори та розміри. Найголовніше тут – асиметрія, згідно з якою кульчики мають бути цілком відмінними одне від одного!

А ти знала, що об’ємні сережки ідеально увиразнюють риси обличчя? Може, тому стилісти вже який рік роблять ставку саме на них. Такий аксесуар точно стане головною родзинкою твого образу!

Стань справжньою фешн-дівою з неординарними сережками-кафами. А щоби прикраса була ще помітнішою, заплети об’ємну косу (яка, до речі, тепер навдивовижу популярна).

Якщо тобі подобаються кільця, віддай 2020 року перевагу великим перстеням. До слова, якщо раніше носити багато каблучок одночасно вважали поганим тоном, сьогоднішня мода диктує нові правила: «що більше, то ліпше».

Не менш модним цього року буде і браслет-кільце, що його в Індії називають «квіткою руки». Аби твої ручки завжди мали стильний вигляд, обов’язково поповни свою скриньку з прикрасами цим вишуканим і ніжним аксесуаром.

А тепер переходимо до браслетиків. У перших лавах модних новинок стоять грубі браслети: шкіряні, широкі, з пряжками або металічними заклепками. Ця прикраса – унісекс, вона буде прегарною як на жіночій руці, так і на чоловічій.

Влітку 2020 дизайнери, схоже, не мають наміру обмежувати свій політ фантазії, інакше, як пояснити той факт, що тепер модно носити браслети на лікті? Ця фешн-новинка вже встигла підкорити чимало подіумів світу і стати улюбленицею зірок Голівуду. Ти теж не повинна відставати від модної течії, тому хутчіше готуй місце у скриньці для такого браслетика, він буде в тренді ще надзвичайно довго!

Як ти вже зрозуміла, цього сезону модою керує максималізм. І колекцію стильних прикрас поповнюють ланцюжки з масивними кулонами. А щоби зробити акцент на цій прикрасі, носи його в поєднанні з однотонним одягом.

І завершують наш парад модних новацій багатошарові ланцюжки. Це – пречудовий варіант для дівчат, які щодня постають перед складним вибором: який із улюблених ланцюжків надягти? До речі, не обов’язково, щоб вони були однакової довжини і схожі за дизайном. Ти можеш експериментувати й вигадувати нові комбінації. Та не забувай і про те, що, попри модний бум у біжутерії, не треба цілковито відмовлятися від коштовностей. Золото і срібло – це класика, а класика ніколи не виходить із моди.

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