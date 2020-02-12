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Модні прикраси у 2020: срібло, біжутерія чи золото?

Не дарма прикраси називають «маленькими жіночими слабкощами».  Не важливо, скільки тобі років, ким ти працюєш і якому стилеві одягу віддаєш перевагу – перед парою нових сережок не встоїть жодна дівчина! Цього сезону дизайнери вирішили  зробити аксесуари головною частиною образу. Погляньмо, чи вдалося це їм?

Відклади коштовні прикраси надовго: на верхівку модних тенденцій виходить біжутерія! Тепер, аби видаватися стильною, не треба вивертати гаманця. У моді – ориґінальність, тому ти можеш навіть спробувати змайструвати щось ексклюзивне власноруч! А якщо ти зберегла сережки, в яких загубилася пара, саме на часі дістати їх зі скриньки. В моду входять асиметричні сережки! Ти можеш створювати цікаві комбінації, поєднуючи різні фасони, кольори та розміри. Найголовніше тут – асиметрія, згідно з якою кульчики мають бути цілком відмінними одне від одного!

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А ти знала, що об’ємні сережки ідеально увиразнюють риси обличчя? Може, тому стилісти вже який рік роблять ставку саме на них. Такий аксесуар точно стане головною родзинкою твого образу!

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Стань справжньою фешн-дівою з неординарними сережками-кафами. А щоби прикраса була ще помітнішою, заплети об’ємну косу (яка, до речі, тепер навдивовижу популярна).

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Якщо тобі подобаються кільця, віддай 2020 року перевагу великим перстеням. До слова, якщо раніше носити багато каблучок одночасно вважали поганим тоном, сьогоднішня мода диктує нові правила: «що більше, то ліпше».

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Не менш модним цього року буде і браслет-кільце, що його в Індії називають «квіткою руки». Аби твої ручки завжди мали стильний вигляд, обов’язково поповни свою скриньку з прикрасами цим вишуканим і ніжним аксесуаром.

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А тепер переходимо до браслетиків. У перших лавах модних новинок стоять грубі браслети: шкіряні, широкі, з пряжками або металічними заклепками. Ця прикраса – унісекс, вона буде прегарною як на жіночій руці, так і на чоловічій.

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Влітку 2020 дизайнери, схоже, не мають наміру обмежувати свій політ фантазії, інакше, як пояснити той факт, що тепер модно носити браслети на лікті? Ця фешн-новинка вже встигла підкорити чимало подіумів світу і стати улюбленицею зірок Голівуду. Ти теж не повинна відставати від модної течії, тому хутчіше готуй місце у скриньці для такого браслетика, він буде в тренді ще надзвичайно довго!

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Як ти вже зрозуміла, цього сезону модою керує максималізм. І колекцію стильних прикрас поповнюють ланцюжки з масивними кулонами. А щоби зробити акцент на цій прикрасі, носи його в поєднанні з однотонним одягом.

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І завершують наш парад модних новацій багатошарові ланцюжки. Це – пречудовий варіант для дівчат, які щодня постають перед складним вибором: який із улюблених ланцюжків надягти? До речі, не обов’язково, щоб вони були однакової довжини і схожі за дизайном. Ти можеш експериментувати й вигадувати нові комбінації. Та не забувай і про те, що, попри модний бум у біжутерії, не треба цілковито відмовлятися від коштовностей. Золото і срібло – це класика, а класика ніколи не виходить із моди.

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