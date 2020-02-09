Дізнайся тренди 2020 у нейл-дизайні просто зараз

Ідеї манікюру на гострі нігті – та ще задачка. Сама гостра форма привертає увагу до дівчини. Головне тут – не переборщити. Якщо ти хочеш епатувати публіку, звісно, зверни увагу на стиль від Cardy B.

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Але в цій фотодобірці ми підібрати не такі зухвалі варіанти. Адже манікюр для сцени і повсякденного життя кардинально відрізняється.

Як зробити ідеальний манікюр? Топ-10 секретів

Тренди манікюру 2020 року вже окреслені: в моді, як завжди класика, незвичайні втирки, текстури, неон і малюнки. Дивись сама:

Класика та її варіації:

Неон

Нюдові (можно додати мармурові переливи і перехід у інший колір)

Додаткові елементи (текстура, геометрія, малюнки)

Не бійся експериментувати. Літо створене для яскравих кольорів!

Фото – istock

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