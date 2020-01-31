Якщо в 2020 році ти готуєшся стати дружиною, саме час задуматися про весільний манікюр. Адже ресторан, сукню та всі інші важливості ти вже напевно вибрала! Не залишай вибір дизайну манікюру для весілля на останній момент: красиві доглянуті нігтики – важливий елемент ніжного образу нареченої!

Найчастіше, якщо шукати в інтернеті варіанти манікюру на весілля, пошуковики видають однотипні картинки з класичними дизайнами, які «носили» ще наші бабусі.

Брови 2020: модні тенденції на весь рік

Щоб ти не морочитися з пошуком весільного манікюру, ми зробили це за тебе і зібрали найоригінальніші ідеї манікюру для весілля в 2019 році в нашій добірці. Надихайся і вже зараз записуйся до майстра: твою дату можуть легко зайняти інші наречені!

Весільний манікюр 2020 з мереживом

Весільний манікюр 2020 френч

Весільний манікюр 2020 з блискітками

Весільний манікюр 2020 зі смужками

Весільний манікюр 2020 ліплення

Весільний манікюр 2020 однотонний

Весільний манікюр 2020 оригінальний дизайн

Фото: Pinterest

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