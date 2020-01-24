Брови 2020: модні тенденції на весь рік

Які брови в моді в 2020 році – прямі, «дашком» чи дугою? Натуральні чи «ниточки» з 90-х? Чи потрібно активно вискубувати волоски або залишити природну «пишність»? Відповіді на ці та інші запитання про модні у 2020 році брови – в матеріалі!

У 2020 році стилісти радять заховати насичені олівці для брів у дальню шухляду, на піку популярності залишається натуральність. Ми зібрали 5 brow-трендів 2020 року, щоб ти вибрала, на що орієнтуватися при корекції форми і кольору брів.

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Товсті «чоловічі брови»

Якщо твої брови від природи густі й широкі, чудова новина: можеш практично нічого з ними не робити цього роціку. Хіба що коригувати аж надто неслухняні волоски. У моді широкі брови, як у Кари Делевінь, тож розслабся і просто вранці злегка розчісуй волосинки спеціальним пензликом. За бажання можеш закріпити їх воском.

Брові– «пір’ячка»

Ще один тренд, який закликає відкласти пінцет – брови, укладені так, щоб між волосками виднілися просвіти. Легкі, немов ті самі пір’ячка з назви, вони особливо полюбилися стилістам цього року. Тож замість пінцета озбройтеся прозорим гелем для укладання і воском для фіксації.

М’які брови

Йдеться не про жорсткість волосків, а про чіткість контура, якого в 2020-му може не бути зовсім. Просто злегка підфарбуй брови на тон світлішими, ніж ваш рідний, тінями, щоб створити такий собі ефект «пудри». Такі бровки відмінно доповнять нюдовий макіяж.

«Невидимі» брови

А якщо точніше – знебарвлені. На такий експеримент зважиться не кожна, але дівчатам, які будуть готові на такий крок, звання «наймоднішої подружки» у 2020 році забезпечене! Найбільший плюс знебарвлених брів, мабуть, у тому, що їх майже не потрібно причісувати, укладати та фарбувати щодня – адже вони практично непомітні! Це суттєво економить час вранці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 91Lab (@91lab_official) 21 Янв 2020 в 3:10 PST

Тонкі брови

Якщо у вас від природи тонкі бровки, це не привід засмучуватися і шукати способи нарощування. М’які, натуральні тонкі брови завжди в моді. За ними складніше доглядати, потрібно регулярно коректувати форму, вигин, можливо, трохи підмальовувати… Зате тонкі бровки надають образу ніжності й романтичності! Важливо: ми зараз не говоримо про «ниточки», намальовані брови й татуаж, адже це все вже не про натуральність.

Як бачимо, спектр трендів брів у 2020 досить широкий, тож головне – підібрати саме те, що підходить особисто тобі. Не варто вискубувати густі брови до ниточок або кардинально міняти їх форму! У тренді – натуральність, намагайся максимально бути самою собою, а не підлаштовуватися під журнальні картинки.

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