Шукаєш, які кольори будуть модними в 2020 році? Співробітники Інституту кольору Pantone вже їх визначили! Pantone Colors of the Year на 2020 рік натхненний морем. Тому колір 2020 року – класичний синій! Якщо ти не в захваті, не засмучуйся. Адже модна індустрія ніколи не зупиняється на чомусь одному. Дивися підбірку трендових кольорів, щоб скоригувати свій гардероб.

Трендові кольори зазвичай представлені двома палітрами – Лондон та Нью-Йорк. Остання формується на основі кольорів, які модні дизайнери демонструють на NY Fashion Week у своїх колекціях до майбутнього сезону. Кожна з палітр складається з 12 найтрендовіших, а також 4 класичних нейтральних кольорів моди 2020.

Леатріс Ейсман, виконавчий директор Pantone Color Institute:

– Кольори для зими 2020 варіюються від легких та витончених до надзвичайно різних та неповторних. Ця палітра універсальних відтінків створює почуття розширення можливостей та впевненості, дозволяючи користувачеві вибирати кольори, які найкраще відображають його настрій та особистість.

Палітра модних кольорів зима 2020 за Fashion color trend Report New York:

1. Chili Pepper – Перець чілі

2. Biking Red – Велосипедний червоний

3. Crème de Pêche – Персиковий крем

4. Peach Pink – Персиковий рожевий

5. Rocky Road – Кам’яниста дорога

6. Fruit Dove – Строкатий голуб

7. Sugar Almond – Цукровий мигдаль

8. Dark Cheddar – Темний чедер

9. Galaxy Blue – Галактичний синій

10. Bluestone – Блакитний камінь

11. Orange Tiger – Помаранчевий тигр

12. Eden – Едем

У топ нейтральних класичних кольорів з цієї палітри увійшли:

1. Vanilla Custard – Ванільний крем

2. Evening Blue – Вечірній синій

3. Paloma – Голуб

4. Guacamole – Гуакамоле

Палітра модних кольорів зима 2020 за Fashion color trend Report London:

Cranberry — Клюква Merlot — Мерло Summer Fig — Літній інжир Crabapple — Дике яблуко Chicory Coffee — Кава с цикорієм Antique Moss — Античний мох Forest Biome — Лісовий біом Hazel — Лісовий горіх Butterscotch — Іриска Grapeade — Смак винограду Galaxy Blue – Галактичний синій Bluestone – Блакитний камінь

У топ нейтральних класичних кольорів з цієї палітри увійшли:

1. Rutabaga – Брюква

2. Green Olive – Зелена оливка

3. Evening Blue – Вечірній синій

4. Frost Gray – Морозний сірий

Два відтінки синього – Galaxy Blue та Bluestone увійшли в обидві палітри. Що ще раз перекликається із головним кольором 2020 року. Відображаючи настрій весни та літа 2020, Pantone пропонує різноманітні варіанти, щоб ти могла використати всі кольори: від глибини прохолодних синіх водянистих відтінків до розпеченого термального русла підводних вулканів.

Фото: Pantone

Читайте також:

МАНІКЮР 2020: модні тенденції та ідеї на весь рік

Мода 2020: головні тренди та тенденції наступного року