Кожна дівчина хоч раз влаштовувала істерику під назвою «Мені нічого вдягти!», стоячи перед повним гардеробом речей. Ситуація, коли улюблені джинси набридли, зручна куртка почала дратувати, а на покупку обновок немає грошей, знайома кожній. Ще й мода в 2020 році зобов’язує бути яскравою і новою кожен день. У такому випадку радимо вдатися до маленьких хитрощів, які допоможуть тобі оновити образ без зайвих витрат і зусиль! А також весь 2020 бути модною.

Спосіб перший: Подруга-стиліст

Попроси свою подругу стати твоїм особистим стилістом на тиждень. Нехай вона з твого одягу збере комплекти на кожен день, комбінуючи деталі гардероба на свій смак. Щоденно справно звітуй своєму стилісту про свої успіхи, надсилай фотографії, які підтверджують, що ти дотримуєшся її вказівок.

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Упевнені, це допоможе тобі по-новому поглянути на свій одяг!

Спосіб другий: Геть чорне!

Прибери зі свого гардероба чорні речі. Так ти зрозумієш, скільки яскравих нарядів, виявляється, у тебе є, і навчишся створювати з них найрізноманітніші комбінації. Через три-чотири дні поверни чорні речі, однак намагайся надалі комбінувати їх із яскравими речами. Tоtal black look – це, звісно, стильно, однак зловживати ним не варто.

Спосіб третій: Поміняйся з подругою

Запропонуй своїй подрузі на тиждень помінятися деякими речами. Напевно ти давно пригледіла в її гардеробі симпатичну кофточку, яку хотіла б приміряти! Обміняйтеся речами, і через тиждень складіть список – які деталі гардероба подруги ти б хотіла залишити у себе!

Може, їй зовсім не потрібні блакитні джинси, які тобі так полюбилися, зате твоя рожева футболка – це саме те, про що вона мріяла все життя. А ні – вирушайте на шопінг: тепер-то ви точно знаєте, що шукаєте!

Спосіб четвертий: Фантазуй

Розклади на дивані всі свої речі, взуття та аксесуари і спробуй зібрати з них нові образи. Можеш сфотографувати кожну деталь одягу, роздрукувати фото, вирізати по контуру і комбінувати між собою, як колаж. От побачиш, часом ти навіть уявити не могла, які речі можуть між собою дуже навіть гармонійно поєднуватися!

Спосіб п’ятий: Один за всіх

Вибери одну річ, яку ти носитимеш цілий тиждень. Це може бути сукня, базові джинси, біла сорочка – що завгодно, але щось одне. І кожен день вигадуй з цією річчю нові образи, доповнюючи різноманітними деталями одягу, прикрасами та взуттям.

Як бачиш, оновити образ можна і без термінового шопінгу. Достатньо проявити фантазію і подивитися на свої речі свіжим поглядом! Успіхів!

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