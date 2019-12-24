Новий рік 2020 все ближче! Тод саме час задумати і про те, який макіяж зробити на свято. Ми зібрали для тебе ідеї наймоднішого новорічного макіяжу, щоб ти сяяла яскравіше за всіх!

Макіяж очей на Новий рік 2020

Головний колір майбутнього року – синій. Щоб втілити його в макіяжі очей, найдоречніше скористатися синіми і блакитними тінями або навіть дрібними блискітками. Не забувай, що Новий рік – це, в першу чергу, свято, тому і make up повинен бути аж ніяк не повсякденний, а яскравий і урочистий.

Якщо ти звикла малювати стрілки, спробуй замінити чорний лайнер блакитними тінями, які нанеси тонким вологим пензликом по лінії росту вій. Залежно від бажаної ширини, окресли пензликом стрілку!

Можеш покреативити й нанести тіні або блиск широкими мазками під брови. Або ж просто щільним шаром покрити ними рухому повіку.

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Якщо хочеш виглядати неординарно, нанеси золоті блискітки уздовж росту лінії ніжкіх вій тонкою смужкою.

Вії у макіяжі на Новий рік 2020

Новорічний макіяж повинен бути яскравим, тому профарбуй й верхні й нижні вії чорною тушшю у кілька шарів, щоб вони виглядали злегка «ляльковими»!

Рум’яна у макіяжі на Новий рік 2020

Якщо ви яскраво нафарбувала очі, рум’яна вибирай максимально натуральних відтінків і лише злегка підкресли вилиці й скроні. Якщо ж ти плануєш зробити яскравими губи, віддай перевагу перламутровим або пісочним рум’янам з золотинкою.

До речі, у святкову ніч можеш прикрасити вилиці розсипом золотих перекладних «татуювань», наприклад, зірочками або сніжинками. Втім, можеш поверх тонального засобу просто пензлем нанести блискітки: виглядатиме дуже ефектно!

Макіяж губ на Новий рік 2020

Тут є тільки одне «не варто»: не варто фарбувати губи у новорічну ніч прозорим блиском і тільки ним! Будь яскравою! Сміливо вибирай помаду, яку не наважилася б наносити в інший день: яскраво-червону, вишневу або навіть… золоту!

І забудь про правило «одного акценту», можеш зробити яскравими і губи і очі! Ось тільки тоді постарайся не переборщити з рум’янами, в іншому випадку, ти ризикуєш стати схожою на матрьошку.

Наостанок, мабуть, найголовніше! Не забудь за кілька годин до нанесення новорічного макіяжу добре очистити шкіру за допомогою гелю для умивання та скрабу, а після нанеси на шкіру зволожуючий крем.

Ось і всі секрети!

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