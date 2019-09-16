Щорічно співробітники Інституту кольору Pantone визначають основні кольори року та осінньо-зимового та весняно-літнього сезонів. Ми підготували для тебе підбірку трендових кольорів 2020 року. Надихайся!

Трендові кольори осінь/зима 2019-2020 зазвичай представлені двома палітрами – Лондон та Нью-Йорк. Остання формується на основі кольорів, які модні дизайнери демонструють на NY Fashion Week у своїх колекціях до майбутнього сезону. Кожна з палітр складається з 12 найтрендовіших, а також 4 класичних нейтральних кольорів моди 2020.

Леатріс Ейсман, виконавчий директор Pantone Color Institute:

– Кольори для осені/зими 2019-2020 варіюються від легких та витончених до надзвичайно різних та неповторних. Ця палітра універсальних відтінків створює почуття розширення можливостей та впевненості, дозволяючи користувачеві вибирати кольори, які найкраще відображають його настрій та особистість.

Палітра модних кольорів осінь/зима 2019-2020 за Fashion color trend Report New York:

1. Chili Pepper – Перець чілі

2. Biking Red – Велосипедний червоний

3. Crème de Pêche – Персиковий крем

4. Peach Pink – Персиковий рожевий

5. Rocky Road – Кам’яниста дорога

6. Fruit Dove – Строкатий голуб

7. Sugar Almond – Цукровий мигдаль

8. Dark Cheddar – Темний чедер

9. Galaxy Blue – Галактичний синій

10. Bluestone – Блакитний камінь

11. Orange Tiger – Помаранчевий тигр

12. Eden – Едем

У топ нейтральних класичних кольорів з цієї палітри увійшли:

1. Vanilla Custard – Ванільний крем

2. Evening Blue – Вечірній синій

3. Paloma – Голуб

4. Guacamole – Гуакамоле

Палітра модних кольорів осінь/зима 2019-2020 за Fashion color trend Report London:

Cranberry — Клюква Merlot — Мерло Summer Fig — Літній інжир Crabapple — Дике яблуко Chicory Coffee — Кава с цикорієм Antique Moss — Античний мох Forest Biome — Лісовий біом Hazel — Лісовий горіх Butterscotch — Іриска Grapeade — Смак винограду Galaxy Blue – Галактичний синій Bluestone – Блакитний камінь

У топ нейтральних класичних кольорів з цієї палітри увійшли:

1. Rutabaga – Брюква

2. Green Olive – Зелена оливка

3. Evening Blue – Вечірній синій

4. Frost Gray – Морозний сірий

Два відтінки синього – Galaxy Blue та Bluestone увійшли в обидві палітри. І це не випадковість. Адже, подейкують, що Pantone хоче обрати Кольором 2020 року саме один з чисельних відтінків синього. Вже відомо, що Pantone Colors of the Year на 2020 рік натхненний морем.

Відображаючи настрій весни та літа 2020, Pantone пропонує різноманітні варіанти, щоб ти могла вивчити всі кольори глибини від прохолодних синіх водянистих відтінків до розпеченого термального русла підводних вулканів.

Фото: Pantone

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