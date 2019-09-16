Вересень – це завжди зміни, нові можливості та початок чогось особливого. А модний манікюр – перший крок до нового життя, такий маленький, але такий важливий. Аби ти була в тренді, відчувала себе впевненою і була на стилі, читай, який манікюр буде супермодним у вересні.

У моду знову повертається простота, жіночність і пастельні тони. Забудь про яскраві чи темні відтінки – вони у вересні ні до чого. Надай перевагу нюдовим тонам та спокійному принту. І не роби нігті надто довгими і гострими. Осінь любить квадратну та мигдальну форму та невелику довжину. Якщо ж ти хочеш зробити свій манікюр веселішим, можеш сміливо поєднати кілька осінніх відтінків між собою та розбавити їх геометрією.

Христина Лактіонова, блогер, партнер AIR Network

– Осінній манікюр – ідеальний спосіб підняти собі настрій і позбутися нудьги. Особисто я віддаю перевагу кольорам пожовклого осіннього листя: червоний, марсала, темно-коричневий і бежеві відтінки. Якщо ж говорити про малюнках, то зараз як ніколи актуальний мінімалізм. Неймовірно красиво виглядатиме акуратний листочок на безіменному пальці, наприклад.

Ось приклади стильного манікюру, який ідеально пасуватиме до твоїх осінніх луків.

Фото: Pinterest

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