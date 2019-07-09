Відомий український дизайнер, ментор «Подіуму» Жан Гріцфельдт розповів про модні тренди літа 2019. Запам’ятовуй, а, краще, записуй, Жан поганого не порадить!

Денім

– Отже, перший тренд – це денім, звісно ж! Усі фанати Бритні Спірс можуть, нарешті, знову зрадіти, бо класичні «веренки» Бритні з 80-х знову повертаються! Можна діставати джинси з гардероба твоїх батьків і надягати – це виглядатиме дуже прикольно та стильно. Є, щоправда одне «але»: забудьте (особливо хлопці!) про супероблягаючі джинси – вибирайте, навпаки, прямі, розклешені моделі або ж величезні «труби». Можна поєднувати різні відтінки деніму. Наприклад, в одному тоні з вишивкою, з якимось декором. У тренді консюмеризм: зараз модно, коли розмальовують шмотку індивідуально під тебе. Тобто, що цікавіше, що більш персоніфіковано ти підійшов до вибору свого лука, то крутіше це виглядає! Усі люблять базові білі кросівки. Але варто своїми руками їх трохи змінити, доповнити якимось малюнком – і вуаля! Це вже унікальний модний шедевр!

А не вийде так, що наші читачі, наприклад, самі маркером розмалюють собі кросівки, а потім виглядатимуть смішно?

– Ні! Зараз імениті дизайнери розмальовують маркерами свій одяг, щоб це виглядало ненав’язливо, наївно і, можливо, навіть трохи нерозумно. Тому не треба боятися! Взагалі не треба боятися в одязі нічого, я вважаю!

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Фатин

– Ще один тренд літа 2019 – це фатинові спідниці. Ідеально підходять для дівчаток, які мріють відчути себе балеринами. Доповнити образ можна базовим простим, дуже облягаючим body, але з якимись балетними елементами: стрічками, зав’язками… Зараз дуже модні подібні деталі, коли щось зав’язується, підв’язується, щось можна зняти, розв’язати і залишити стрічки висіти тощо. Така от історія!

Взуття це теж стосується? Тобто, наприклад, кросівки можна зашнурувати стрічками і зав’язати наверх?

– Так-так-так! Можна і так зробити.

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Клітинка

– Наступний тренд, який залишається на піку вже кілька сезонів, – це клітикна! Яскрава, контрастна. У стилі 70-х, напевно. Це широкі картаті жакети, це сорочки якісь, які можуть бути з великими довгими комірами. Суміш 70-х, 80-х і 90-х. Якщо раніше ми по черзі згадували ці епохи, то зараз все і в одному.

А є ті, кому носити клітинку протипоказано?

– Ну, хіба що тим, хто переносив її свого часу. Зрозуміло, що клітинка часто у людей асоціюється зі шкільною формою, але потрібно абстрагуватися від цих стереотипних поглядів. Можна зробити повністю картатий лук, можна доповнити образ кількома деталями в клітинку, а можна побудувати все на одному кольорі й доповнити, наприклад, картатим піджаком з відповідним відтінком у візерунку.

Лососевий колір

– Зараз на піку популярності лососевий колір. Він дуже гарний! Це однотон, відтінок червоного, який можна комбінувати з чим завгодно і виглядати яскраво!

Фестивальні мотиви

– Літо – це час фестивалів, тому щороку в моду повертаються фестивальні деталі: бахрома, елементи етніки, вишивка. Можливо, не так широко, як це було, коли був бум на бохо-шик, звісно! Дещо меншою мірою, але щоб це читалося.

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Тобто якісь браслети, чокери, стрічки у волоссі?

– Так-так-так, саме вони!

Що ж, підіб’ємо підсумок! Вже літо, тож саме час переглянути свій гардероб і перевірити, чи є в вас речі в клітинку, варенки, модна фатинова спідниця, сукня лососевого відтінку і курточка з бахромою чи набір фенечек!

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