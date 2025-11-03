Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 3 по 9 листопада

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому астролог радить проявляти менше емоцій, а більше системності? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Овен (21 березня – 20 квітня)

Тиждень дає шанс перетворити ідеї на дії. Планети спонукають розширювати світогляд, планувати нові подорожі, починати навчання. Ви можете раптово записатися на курси чи змінити професійний напрямок. Хтось із вас отримає пропозицію міжнародної співпраці. В коханні партнер потребуватиме більше глибини та довіри. Знайдіть час для щирих розмов.

Порада тижня: не спалюйте мости, а використовуйте контакти для зростання.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тема грошей і спільних ресурсів виходить на перший план. Розмови точитимуться довкола інвестицій, кредитів, сімейного бюджету. Цього тижня ви знайдете вигідну пропозицію або отримаєте борг назад. Крім того, планети допоможуть прояснити стосунки з іншими. Хтось із оточення захоче розставити всі крапки над «і» й ініціює серйозну розмову. Нехай це не застане вас зненацька.

Порада тижня: уникайте надмірного контролю в фінансових питаннях.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Близнюки (22 травня – 21 червня)

У фокусі тижня – партнерські стосунки. Завдяки знайомствам ви отримаєте цікаву пропозицію чи нових клієнтів. Хтось із близьких потребуватиме вашої підтримки або компромісу. Будьте готові піти на поступки. Період буде сповнений розмов, зустрічей, навчання. Близнюків, чиє серце вільне, хтось підкорить своїм інтелектом і кмітливістю.

Порада тижня: фільтруйте слова – надмірна прямота може образити.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Рак (22 червня – 22 липня)

Планети стимулюватимуть вас навести лад скрізь – від власного здоровʼя та режиму дня до бізнесу. Цей тиждень стане класним періодом детоксикації – як у тілі, так і в справах. Ви позбудетеся непотрібних завдань та активностей, щоб звільнити простір для нових. У стосунках партнер зараз потребує від вас не гучних слів і жестів, а простої побутової підтримки.

Порада тижня: менше емоцій, більше системності.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Лев (23 липня – 22 серпня)

Тиждень відкриває двері для натхнення! Творчість, хобі, кохання та діти – усе набуває нового змісту. Старе романтичне захоплення може знову вас запалити. Ви заново повернетесь до заняття або проєкту, який колись відклали. Цього тижня вам доведеться «вийти на сцену» – презентувати себе чи свою ідею, навіть якщо поки не все ідеально.

Порада тижня: не втрачайте жодну можливість проявити себе.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Планети акцентують теми дому та коріння. Можливо, ви захочете оновити простір або переосмислити стосунки з родиною. Багатьох із вас чекають ремонт чи дрібні оновлення інтерʼєру. Відновіть давно втрачені контакти з рідними. У стосунках ваш партнер потребуватиме реальних кроків, а не пафосних слів. Будьте готові до щоденної праці над відносинами.

Порада тижня: прагніть до гармонії, а не досконалості.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Планети підсилюють вашу комунікабельність – саме час виступів, угод і перемовин. Вам вдасться переконати когось у своїй ідеї або нарешті розв’язати суперечку. Якщо документи давно чекали на оформлення, зараз саме час. У стосунках з іншими вам доведеться навчитися казати «ні». З коханою людиною вас чекають спільні активності: спробуйте щось нове разом.

Порада тижня: пам’ятайте, що слова зараз мають вагу.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Ви у своїй стихії, готові залишити старе та рухатися далі! Сонце дає вам потужний заряд для самовираження. У вас виникне бажання змінити імідж, запустити особистий проєкт, розвивати персональний бренд. Зараз ви – магніт для хорошого, але за умови, що показуєте всесвіту серйозність своїх намірів. Будьте готові до глибинних змін у ставленні до близьких: ваші відносини переживуть оновлення.

Порада тижня: не витрачайте сили на боротьбу з тими, хто не на вашій хвилі.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Цей тиждень дасть потужний старт усім вашим справам! Однак планети радять спочатку зрозуміти свою глибинну мотивацію. Що стоїть за вашими бажаннями? У вас раптово з’являться нові можливості: знайомства, контракти, подорожі. Хтось підтримає вашу ідею, яку раніше не сприймали серйозно. У стосунках близькість прийде через філософські розмови.

Порада тижня: діліться баченням, але не навʼязуйте його.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Енергія тижня – інтровертна. Ви схильні більше аналізувати, ніж діяти. Але саме зараз формуються стратегічні рішення та плани на майбутнє. Ви вирішите змінити напрям роботи або відновити старий проєкт. Планети випробовуватимуть вас на вміння бути дипломатичними й розважливими. У стосунках планети радять послабити тиск: спокій і довіра працюють краще, ніж демонстрація сили.

Порада тижня: не бійтеся пауз – вони дають можливість побачити суть.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Планети продовжують процес вашого глибокого перетворення. Цього тижня вони активізують ваші соціальні зв’язки. Друзі чи колеги запропонують нову співпрацю чи познайомлять вас із людьми, які стануть значимими в майбутньому. Несподівана розмова з другом змінить ваш погляд на стару проблему. В романтичній сфері ваш магнетизм зростає: хтось бачить у вас більше, ніж ви самі.

Порада тижня: не бійтеся змінювати думку, в цьому сила, а не слабкість.

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Риби (19 лютого – 20 березня)

Вам планети приготували тиждень глибокої інтуїції. Несподіване усвідомлення допоможе прийняти важливе рішення у стосунках чи творчості. Ви отримаєте цінні знаки через сни, випадково кинуті фрази чи цікаві збіги. Записуйте свої ідеї, адже серед них є справжній прорив. У стосунках вас чекає глибокий емоційний зв’язок, якщо ви будете менше раціоналізувати та більше відчувати.

Порада тижня: довіряйте «випадковостям» – вони не випадкові.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)