Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 27 жовтня по 2 листопада

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому астролог радить довіритись життю, а кому слухати свою інтуіцію? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Овен (21 березня – 20 квітня)

Планети активують сферу ресурсів – як матеріальних, так і енергетичних. Можливі як непередбачувані витрати, так і додаткові джерела доходів. На роботі ви отримаєте пропозицію чи проєкт, що дозволить підвищити прибуток. У стосунках вас чекають глибокі, відверті розмови. Головною темою стануть ревнощі. Можливо, варто чесно проговорити з партнером усе, що вас непокоїть?

Порада тижня: не бійтеся копнути глибше – справжня сила зараз у чесності з собою.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Телець (21 квітня – 21 травня)

Планети підсвічують ваші стосунки з іншими. Це час, коли партнерство – особисте чи робоче – буде у фокусі. Декого з вас чекає романтичне зізнання, інших – пропозиція долучитися до нового проєкту. Будьте готові, що колеги часто потребуватимуть ваших порад і допомоги. У стосунках всесвіт влаштує вам перевірку почуттів: не все, що здається стабільним, є таким насправді.

Порада тижня: шукайте баланс між своїми бажаннями та потребами інших, компроміс дасть результат.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Тиждень продуктивний і насичений справами. Планети стимулюють робочу сферу: завдань багато, але й сил вистачає. Можливо, ви отримаєте новий проєкт і обов’язки, які в перспективі принесуть підвищення. Або ж зміните звички, повʼязані зі здоров’ям. Не ігноруйте втому та вчасно звертайтеся до лікарів. У парі потрібен спільний ритм, адже ви рухаєтеся швидше, а партнер повільніше.

Порада тижня: будьте уважними до свого тіла, воно підкаже, коли варто зупинитися.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Рак (22 червня – 22 липня)

Енергія цього тижня спрямована у творчість і натхнення. Вас чекає романтичне знайомство, повернення до улюбленої справи, участь у святковій події чи виставці. Тиждень буде сповнений азарту та флірту. Для тих, хто перебуває у стосунках, почуття спалахнуть із новою силою. Багатьох Раків очікує приємний сюрприз. У вас може з’явитися шанс показати себе: виступ, конкурс, презентація чи креативний проєкт. Сяйте!

Порада тижня: дозвольте собі побільше радості, незважаючи на події навколо.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Лев (23 липня – 22 серпня)

Вас чекає тиждень, сповнений сімейних турбот. Це може бути родинна розмова, ремонт, наведення порядку. На роботі можливі домовленості, пов’язані з нерухомістю чи зміною офісу. Планети зараз підштовхують вас до пошуків стабільності та точок опори. Хтось із родичів потребуватиме вашої допомоги, або ви самі відчуєте потребу в емоційній підтримці.

Порада тижня: не тримайте емоції в собі, поговоріть із близькими, щоб повернути гармонію.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Тиждень сповнений спілкування, нових ідей та коротких поїздок. Планети спонукають до навчання й розширення світогляду. Декого з Дів очікує слава та публічність. У роботі можлива розмова з керівництвом про підвищення. Багато часу доведеться присвятити паперовим справам, звітам, аналітиці. У стосунках теж добре буде проаналізувати, чи все працює так, як вам хочеться.

Порада тижня: не відкладайте розмову, якщо щось турбує – саме зараз можна все прояснити.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Тиждень принесе вам стабільність у матеріальних питаннях. Можливе підписання вигідного договору. У вас зʼявляться нові джерела доходу, ідеї для фінансової безпеки. Вас чекають нові пропозиції від клієнтів, повернення давніх партнерів або контакти з людьми, з якими ви давно не спілкувалися. У стосунках все буде гармонійно, якщо ви послабите контроль.

Порада тижня: не розпорошуйтесь – краще зробити одну справу якісно, ніж декілька абияк.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Ви відчуєте підйом сил, бо планети пробуджують сміливість і бажання змін. Скорпіонів чекають нові проєкти, зміна іміджу чи інсайти щодо своїх цілей і мрій. На роботі сміливо презентуйте свої ідеї, бо зараз ви маєте вдосталь харизми та впливу. У стосунках триватиме період пристрасті, але й глибоких емоційних тестів. Говоріть із партнером відверто, але спокійно.

Порада тижня: слухайте інтуїцію – вона зараз безпомилкова.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ви відчуєте потребу в спокої, перезавантаженні, усамітненні. Відпускайте непотрібне без драми, вас чекає завершення старих історій. Працюйте з психологічними блоками й очищайте простір – як фізичний, так і емоційний. Якщо у стосунках ви відчуєте потребу побути на відстані, щоб зрозуміти свої почуття, дистанціюйтесь. Відмовтеся від виснажливих контактів і зробіть інформаційний детокс.

Порада тижня: побудьте з собою, ніби ви – ваш найкращий друг.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Соціальний тиждень! Місяць стимулює сферу спільнот і планів на майбутнє. Вас чекає нове знайомство через друзів чи роботу, участь у командному проєкті, запрошення до нового кола спілкування. Декого чекають публічні виступи та пропозиції очолити якусь ініціативу. У стосунках вам знадобиться підтримка партнера. Не соромтеся відверто сказати йому про це.

Порада тижня: не замикайтесь у роботі та відкрийтеся новим контактам.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Кар’єра набирає обертів. Планети активізують питання професійного зростання, авторитету, статусу. Ви отримаєте схвалення від керівництва або нову посаду, ймовірне підписання важливого контракту. Багатьох із вас чекає публічність, запрошення стати спікером на професійному заході. У стосунках партнер надихне вас на нові цілі. Вірте в себе, вас хвалять не просто так!

Порада тижня: будьте помітними – зараз ваш шанс заявити про себе голосно.

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Риби (19 лютого – 20 березня)

Тиждень пошуку натхнення і сенсу. Планети допомагають побачити ширшу картину та додають віри у майбутнє. Вас чекає активне навчання, мандрівка, участь у духовних або культурних подіях. В роботі вас чекають проєкти, пов’язані з освітою, міжнародними контактами, ідеями для розвитку. У стосунках – тиждень гармонії та розуміння, якщо діяти раціонально, а не емоційно.

Порада тижня: довіртесь життю – воно підкаже, куди зробити наступний крок.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)