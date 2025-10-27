Домашнє вино – ідеальний напій для дружніх чи сімейних посиденьок вечорами. Воно додає певного шарму та атмосферності. Якщо тебе колись пригощали домашнім вином, то ти вже задумувався над тим, аби спробувати і себе у ролі винороба. Насправді, зробити домашнє вино з винограду не так вже важко. Головне – мати хороший врожай винограду та дотримуватися технології. Як же приготувати домашнє вино? Зараз розкажемо!

Домашнє вино: Сорти винограду

Насправді, для виробництва домашнього вина може підійти будь-який сорт винограду. Але краще обирати виноград з високою цукристістю, щоб не довелося додавати зайвий цукор для процесу бродіння.

А тому ми радимо використовувати наступні сорти винограду для домашнього вина:

Степняк

Платовський

Росинка

Дружба

Регент

Сапераві

Кристал

Фестивальний

Домашнє вино: інгредієнти

Для приготування домашнього вина тобі знадобиться всього три інгридієнти:

ягоди винограду – 10 кг;

цукор – 50-200 гр на літр соку;

вода – до 500 мл на літр соку (в окремих випадках).

Під час приготування домашнього вина краще обходитися без додавання води, адже погіршує смак кінцевого продукту. Воду використовують лише, якщо сік винограду дуже кислий на смак.

Домашнє вино з винограду: рецепт приготування покроково

Перед початком роботи над домашнім вином підготуйте усі ємності, в яких буде проходити приготування. Вони повинні бути вимиті та висушені. Промийте усі барила, пляшки та відра кип’яченою водою, а потім витріть насухо. Не використовуйте ємності, у яких раніше зберігалося молоко. Їх дуже важко вимити ідеально.

Збір та переробка врожаю

Виноград потрібно збирати у суху сонячну погоду. Бажано, щоб перед збиранням 2-3 дні не було дощу. Це потрібно для того, щоб на винограді залишилися дикі дріжджі для бродіння.

Важливо збирати лише зрілі ягоди винограду. Зелені ягоди дадуть забагато кислоти, а в перезрілих вже розпочався процес оцтового бродіння. Обидва варіанти погано вплинуть на смак соку або ж зовсім зіпсують домашнє вино.

Зібраний виноград потрібно ретельно перебрати, видаляючи гілочки і листочки, нестиглі, підгнилі і плоди з цвіллю. Після цього ягоди потрібно передавити. Для цього помістіть виноград в емальовану каструлю або пластиковий таз, заповнюючи ємність максимум на ¾ об’єму. Існує три варіанти того, як можна давити виноград: руками, дерев’яним товкачем та чистими ногами. Оскільки для домашнього вина використовують не так багато винограду, ти цілком впораєшся і за допомогою перших двох способів. Слід уникати дотику соку з металом (крім нержавіючої сталі), так як це викликає окислення, яке погіршує смак.

Далі ємність з передавленим виноградом слід накрити чистою тканиною для захисту від мух, поставити на 3-4 дні в темне, тепле (18-27 ° C) місце. Через 8-20 годин сік почне бродити, на поверхні з’являється «шапка» з шкірки, яку слід збивати 1-2 рази на добу, перемішуючи мезгу дерев’яною палицею або рукою, інакше сік може скиснути.

Отримання чистого соку

Через 3-4 дні розпочнеться бродіння, яке проявиться посвітлішанням передавленого винограду, кислуватим запахом та характерним шипінням. А це означатиме, що прийшов час віджати сік.

Верхній шар шкірки потрібно зібрати в окрему ємність, віджати пресом або руками. Весь сік треба профільтрувати через марлю, 2-3 рази переливаючи з однієї ємності в іншу. Саме на цьому етапі до дуже кислого соку можна додати води – максимум 500 мл на 1 літр.

Після залийте виноградний сік у ємності, призначенні для бродіння. Найкраще для цього підійдуть скляні бутилі або ж банки. Заливати сік потрібно на 70% обсягу ємкості.

Установка водяного затвору

Далі починається один з найскладніших етапів у приготуванні домашнього вина. Аби домашнє виноградне вино не скисло, його потрібно захистити від контакту з киснем та забезпечити вихід вуглекислого газу, який утворюється через бродіння. Для цього потрібно встановити на ємність з соком спеціальну конструкцію з кришки, трубки і банки. Її можна придбати у магазині. Але у домашніх умовах цілком згодиться і медична рукавичка з дірочкою в одному з пальців.

Початкове бродіння

Аби процес бродіння відбувався правильно, важливо дотримуватися температурних умов. Для бродіння червоного домашнього вина – 22-28 ° C, білого – 16-22 ° C. Загалом температура не повинна опускатися нижче 15 ° C, інакше дріжджі деактивуються, не встигнувши переробити весь цукор в спирт.

Додавання цукру

Тепер потрібно розібратися, скільки цукру додавати до виноградного соку. Зробити це у домашніх умовах без спеціального приладу ареометра вкрай важко. Тому доведеться орієнтуватися на смак. Сік повинен бути солодким, але не приторним.

Для підтримки нормального бродіння цукристість соку не можна робити більше 15-20%. Адже 2% цукру дають 1% спирту в готовому вині. А при концентрації спирту у вині більше 13% дріжджі перестають працювати. Тому, щоб все йшло за технологією, цукор краще додавати частинами. Через 2-3 дні після початку бродіння спробуйте сік на смак. Коли він стане кислуватим, слід додати 50 г цукру на кожен літр соку. Для цього в окрему ємність злити 1-2 літри соку, розбавити в ньому цукор, потім отриманий винний сироп вилити назад в бутиль. Такі дії потрібно повторювати 3-4 рази перші 14-25 днів бродіння.

Зняття осаду

Коли гідрозатвор протягом 1-2 днів перестане пускати бульбашки або рукавичка здується, можна буде переливати вже молоде вино в іншу ємність. Так роблять, щоб убезпечити вино від гіркоти та неприємного запаху, які можуть з’явитися через грибки, які збираються на дні ємності.

За 1-2 дні до зняття вина з осаду поставте бродильну ємність на якусь поверхню на висоті 50-60 см від підлоги. Коли осад знову опиниться на дні, злийте вино в нову ємність через сифон – прозорий м’який шланг діаметром 0,7-1 см і довжиною 1-1,5 м. Кінець трубки не можна підносити до осаду ближче, ніж на 2-3 сантиметри.

Контроль цукристості

Фактично, можна було б вважати, що вино вже готове, і час залишити його дозрівати. Але якщо ви хочете зробити його більш солодким, то варто додати цукор. На цьому етапі він вже не буде перетворюватися на спирт. Цукор можна додавати на смак, але не більше 250 грам на літр

Тихе бродіння (дозрівання)

Кінцевий смак домашнього вина формується на етапі його дозрівання. Він триває від 40 до 380 днів. Бутиль з вином знову поставити під гідрозатвор, якщо додавали цукор, або щільно закрити кришкою. Ємність зберігати в темному льосі або підвалі при температурі 5-16 ° C. Мінімальний термін витримки білого вина – 40 днів, червоного – 60-90 днів. Якщо на дні ємності з’явиться осад, перелийте вино в іншу ємність за допомогою трубочки.

Розлив і зберігання

Коли осад перестане з’являтися, домашнє вино можна розливати в пляшки, щільно закриваючи корками. Термін придатності при температурі 5-12 ° C – до п’яти років.

