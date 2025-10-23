Як розрахувати свій асцендент: простий спосіб за датою народження

Твій висхідний знак – асцендент – маленька астрологічна таємниця, яка багато про тебе розповідає. Як правильно розрахувати свій асцендент за датою, часом і місцем народження, навіщо він потрібен і, що каже про твою особистість. Дізнайся детальніше про свій асцендент в матеріалі Нового каналу.

Що таке асцендент

Хочеш дізнатися, як правильно розрахувати асцендент і знати, що він означає?

Асцендент – це знак зодіаку, який у момент твого народження сходив на східній стороні горизонту в тій географічній місцевості, де ти народився. Він впливає на перше враження, зовнішність, поведінку та манеру взаємодії з людьми.

Як дізнатись свій асцендент за датою народження

Багато людей не знають, як розрахувати свій асцендент без астролога. Насправді це дуже легко зробити. Достатньо знати:

дату,

точний час,

місце свого народження.

Щоб самостійно розрахувати асцендент за датою народження вже зараз, потрібно ввести свої дані на відповідному сайті (Google пропонує їх доволі багато). Результати побачиш миттєво та без зайвих складнощів. Пам’ятай, щоб будь-яка неточність в цифрах може змінити твій результат. Адже асцендент змінюється щохвилини.

Тепер ти знаєш, як визначити та зрозуміти свій асцендент. Тож в тебе є можливість дізнатися більше інформації про своє внутрішнє «я». Адже асцендент проявляється в манері говорити, одягатися, поводитися на публіці. Він може виражатися через твій стиль, макіяж, зачіску тощо. Саме тому астрологи вважають, що важливо знати свій висхідний знак і його особливості – оскільки саме він дає змогу впливати на те, як нас сприймають люди.

