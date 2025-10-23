Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 20 по 26 жовтня

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому астролог радить знайти рівновагу, а кому не боятись показати себе світові? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Зараз дивляться

Любовний гороскоп на 2025 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку від астролога

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Ви з тих, хто навряд чи відпочине цього тижня. Планети активують сферу партнерства. Це час, щоб налагоджувати нові стосунки – особисті, ділові чи дружні. Вам можуть запропонувати співпрацю або покликати на співбесіду – погоджуйтеся! Те саме стосується пропозицій об’єднати зусилля в роботі й особистих справах. В особистому житті ви нарешті вирішите: варто продовжувати стосунки чи йти далі. Якщо ви самі, з’явиться хтось, хто одразу зачепить вас своєю глибиною.

Порада тижня: вчіться чути інших замість доводити свою правоту.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Ви будете зосереджені на щоденних справах і турботі про здоров’я та тіло. Молодик 21 жовтня – чудовий час, щоб запланувати чек-ап або спробувати новий режим. Вам варто подбати про спокійніший графік. На роботі колега, з яким були непорозуміння, може піти або, навпаки, повернутися в команду. Можливе бажання «очистити» робоче місце, розкласти документи, впорядкувати хаос.

Порада тижня: знайдіть рівновагу між служінням іншим і турботою про себе.

Гороскоп на 2025 рік: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Планети обіцяють вам тиждень натхнення! Молодик 21 жовтня стимулює творчу сферу: любов, хобі, самовираження. На когось чекає новий творчий проєкт, а на когось – знайомство, яке запалить романтичний інтерес. Тих, хто у стосунках, чекають глибокі емоції і навіть ревнощі. Не стримуйте почуття, але й не драматизуйте. Якщо у вас є діти, вони стануть джерелом нових ідей і несподіваних уроків. Дослухайтеся до них частіше!

Порада тижня: дозвольте собі більше гри та легкості, бо з них народжується натхнення.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Сімейні питання виходять на перший план. Молодик 21 жовтня активує теми дому, переїзду, стосунків із рідними. У вас виникне бажання оновити інтер’єр, купити меблі, зробити перестановку або ремонт. Ви можете налагодити спілкування з близькими, повернутися до старих сімейних питань, щоб остаточно їх закрити. Емоції щодо рідних стануть глибшими – хтось із сім’ї потребуватиме вашої уваги та підтримки.

Порада тижня: емоційний баланс у родині зараз важливіший, ніж зовнішні успіхи.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Вас захопить спілкування, навчання, короткі поїздки. Ви розпочнете новий курс, переглянете ведення своїх соцмереж або познайомтеся з людиною, яка вплине на ваше мислення. Ймовірне повернення людей із минулого, хтось напише після довгої паузи. В роботі важливо чітко фіксувати всі домовленості: можливі неточності в документах і конфлікти на цій підставі.

Порада тижня: будьте відкритими до діалогу, навіть якщо думки різняться – з цього виросте щось цікаве.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

У вас тиждень фінансового перезавантаження. Молодик 21 жовтня дасть шанс знайти нові способи заробітку або краще структурувати бюджет. Вас чекають нові клієнти або ідеї, як інвестувати у власну справу. Якщо ви думали переглянути ціни на свої послуги, планети дають зелене світло. Ви можете знайти спосіб заробляти з того, що давно робите для душі.

Також всесвіт дає можливість позбутися боргів або речей, які енергетично тягнуть.

Порада тижня: оцінюйте ресурси не лише матеріально, а й енергетично – де справді варто вкладати сили.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Молодик 21 жовтня – особисто ваш час! Ви починаєте новий цикл, тому відчуєте бажання змінити стиль, запустити проєкт або зробити важливий крок у стосунках. Виникне бажання переродитися, звільнитися від старих страхів та навіть змінити світогляд. Усе, що ви започаткуєте зараз, проросте навесні. Хтось із минулого може нагадати про себе, щоб ви остаточно поставили крапку в затяжній історії. Відпускайте те, що обтяжує!

Порада тижня: не бійтесь показати себе світові – всі оновлення підуть вам на користь.

Фінансовий гороскоп на 2025 рік: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Всесвіт пророкує вам тиждень очищення. Для вас триває час завершень і внутрішніх перетворень. Відпустіть старі образи чи заверште виснажливий етап свого життя. Вам можуть снитися яскраві сни, тому звертайте увагу на символи та образи. Всі відповіді вже у вас всередині. Головне – дайте собі якісний відпочинок і час на самоті, навіть якщо ви зазвичай активні.

Порада тижня: побудьте наодинці та слухайте інтуїцію – вона зараз особливо точна.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Для вас планети відкривають нові соціальні горизонти. Наприклад, знайомство з людьми, які підтримають ваші ідеї, участь у цікавому заході або колективному проєкті. На роботі зараз можливі зміни в команді, у соцмережах – гарний момент для перезапуску або очищення своїх сторінок, як особистих, так і професійних. Порадуйте себе походом у кіно, театр чи на концерт – це допоможе наповнитися.

Порада тижня: не бійтеся просити про допомогу, через партнерство зараз відкриваються всі двері.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Найактивнішою буде професійна сфера. Молодий місяць 21 жовтня дає імпульс для кар’єрного зростання або зміни статусу. Вас чекає нова посада, старт власного бізнесу або важлива співбесіда. Може зʼявитися нова пропозиція або внутрішнє усвідомлення: «Я хочу рухатися іншим шляхом». Начальство або впливова людина зробить офер, від якого складно відмовитися. Водночас можливий конфлікт між роботою і сім’єю.

Порада тижня: подбайте про професійну репутацію та не забувайте хвалити себе.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Вам планети підготували тиждень духовного розширення. Молодий місяць 21 жовтня стимулює навчання, подорожі, нові ідеї. Можна почати вивчати щось нове або відновити старі знання. У вас виникне ідея поїздки або ви отримаєте конкретне запрошення від когось. Мандрівка – завжди чудова ідея! Ви почнете дивитися на життя ширше, зрозумівши, що великі зміни починаються всередині.

Порада тижня: довіртесь потоку, іноді натхнення приходить звідти, звідки не чекаєте.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Молодик 21 жовтня торкнеться ваших фінансів і спільних ресурсів. Відбудеться важлива розмова про гроші, кредит, спадщину. Наприклад, ви з партнером вирішите, як ділити витрати або спільні кошти. Дехто з Риб отримає новину про фінансову компенсацію або повернення боргу. З позитиву – планети готують вам психологічне оновлення після складного періоду. Може виникнути бажання глибше зрозуміти свою психологію. Запишіться на терапію чи відверто поговоріть самі з собою.

Порада тижня: через чесність із собою ви відновите баланс.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)