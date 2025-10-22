Допомога від ООН 2024: як подати заявку та отримати виплати

Допомога від ООН доступна для українців, які відповідають певним категоріям вразливості. Міжнародна агенція приймає заявки на отримання виплат.

ООН збільшило допомогу для українців

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшило виплати українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм задовольнити нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

Як йдеться на сайті організації, з 1 жовтня, вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена домогосподарства, замість раніше виплачуваних 2 200 грн.

Допомога від ООН: хто може отримати фінансову підтримку

У 2025 році пункти збору даних на багатоцільову грошову допомогу від УВКБ ООН запрацюють з 13-го січня.

Подати заявку можна буде в Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Сумах, Харкові та Чернігові.

Подати заявку можуть вимушено переміщені особи, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, з-за кордону). Сума допомоги становить 3 600 грн на особу та покриває три місяці – тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Заявку на грошову допомогу можна подати, якщо родина не отримувала раніше виплат від міжнародних організацій, має дохід, менший за 5 400 грн на члена родини та належить до зазначених нижче категорій вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків з одним чи більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (від 55 років);

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи дітьми до 18 років);

родина з однією або кількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання.

Ці люди можуть бути як внутрішніми переселенцями, так і тими, хто повернувся з-за кордону.

Також подати заявку можуть ті, хто не отримував грошової допомоги від УВКБ ООН чи інших організацій.

Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2 220 грн на людину на місяць від іншої гуманітарної організації ООН, то у виплаті від УВКБ ООН можуть відмовити.

Зверніть увагу, що на сайті організації повідомляють наступне: Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агенцтва/гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів.

Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.

Допомога пенсіонерам від ООН надається в рамках вище зазначених критеріїв.

Як отримати допомогу від ООН пенсіонерам: покрокова інструкція

Як отримати допомогу від ООН?

Щоб отримати грошову допомогу від ООН, потрібно звернутися до найближчого спеціального центру. Збором інформації для УВКБ ООН займається партнерська організація БФ «Право на захист». Адреси пунктів прийому заявок у різних регіонах України можна знайти за посиланням.

Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна подивитися за посиланням.

На офіційному сайті Право на захист ви також знайдете актуальні графіки та адреси усіх пунктів реєстрації.

Отримати консультацію можна, скориставшись Telegram-каналом організації, або за номером 0 800 307 711.

За матеріалами Факти та Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Фото iStock

