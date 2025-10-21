Місячний календар сприятливих днів на листопад 2025 уже на сайті Нового каналу! Дізнавайся, коли варто планувати важливі справи та ухвалювати ключові рішення, а коли краще взяти паузу
Усе найважливіше про листопад з астрологічної точки зору — в місячному календарі від Нового каналу!
Фази Місяця у листопаді 2025
Місячний календар на листопад 2025: сприятливі дні для справ
Згідно з місячним календарем на листопад 2025, сприятливі дні: 1, 11, 26, 27 і 30 листопада. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.
Сприятливі дні для справ за місячним календарем на листопад 2025:
Несприятливі дні для справ за місячним календарем на листопад 2025
У листопаді 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 2, 5, 13, 14, 20, 23, 25 листопада. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.
Фото iStock