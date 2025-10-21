Новий каналG.spaceНовини

Місячний календар на листопад 2025: найкращі дні для справ, подорожей, змін

Місячний календар на листопад 2025: сприятливі дні для справ

Місячний календар сприятливих днів на листопад 2025 уже на сайті Нового каналу! Дізнавайся, коли варто планувати важливі справи та ухвалювати ключові рішення, а коли краще взяти паузу

Усе найважливіше про листопад з астрологічної точки зору — в місячному календарі від Нового каналу!

Зараз дивляться

Місячний календар стрижок на листопад 2025: коли краще оновити зачіску в гармонії з Місяцем

Магнітні бурі у листопаді 2025: небезпечні дати

Гороскоп на 2025 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку

NASA додало 13 знак зодіаку: правда чи ні

Фази Місяця у листопаді 2025

  • 1-4 листопада – Місяць, що росте.
  • 5 листопада – повний Місяць.
  • 6-19 листопада – спадний Місяць.
  • 20 листопада – молодик.
  • 21-30 листопада – Місяць, що росте.

Місячний календар на листопад 2025: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на листопад 2025, сприятливі дні: 1, 11, 26, 27 і 30 листопада. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.

Місячний календар на червень

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на листопад 2025:

  • Для подорожей: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30.
  • Для нових починань: 1, 4, 10, 22, 30.
  • Для фінансових або юридичних справ: 4, 10, 10, 11, 16, 22.
  • Для творчості та спорту: 1, 4, 7, 11, 15, 19, 22, 26, 30.
  • Для взаємин (ділових і романтичних): 4, 6, 7, 11, 15, 26, 27, 30.
  • Для походу до лікаря: 4, 10, 19, 22, 28, 30.

Несприятливі дні для справ за місячним календарем на листопад 2025

У листопаді 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 2, 5, 13, 14, 20, 23, 25 листопада. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.

Фото iStock

gspace Лайфхак
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь