Місячний календар сприятливих днів на листопад 2025 уже на сайті Нового каналу! Дізнавайся, коли варто планувати важливі справи та ухвалювати ключові рішення, а коли краще взяти паузу

Усе найважливіше про листопад з астрологічної точки зору — в місячному календарі від Нового каналу!

Зараз дивляться

Місячний календар стрижок на листопад 2025: коли краще оновити зачіску в гармонії з Місяцем

Магнітні бурі у листопаді 2025: небезпечні дати

Гороскоп на 2025 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку

NASA додало 13 знак зодіаку: правда чи ні

Фази Місяця у листопаді 2025

1-4 листопада – Місяць, що росте.

5 листопада – повний Місяць.

6-19 листопада – спадний Місяць.

20 листопада – молодик.

21-30 листопада – Місяць, що росте.

Місячний календар на листопад 2025: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на листопад 2025, сприятливі дні: 1, 11, 26, 27 і 30 листопада. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на листопад 2025:

Для подорожей: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30.

Для нових починань: 1, 4, 10, 22, 30.

Для фінансових або юридичних справ: 4, 10, 10, 11, 16, 22.

Для творчості та спорту: 1, 4, 7, 11, 15, 19, 22, 26, 30.

Для взаємин (ділових і романтичних): 4, 6, 7, 11, 15, 26, 27, 30.

Для походу до лікаря: 4, 10, 19, 22, 28, 30.

Несприятливі дні для справ за місячним календарем на листопад 2025

У листопаді 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 2, 5, 13, 14, 20, 23, 25 листопада. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.

Фото iStock