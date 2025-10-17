Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 13 по 19 жовтня

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому астролог радить не боятись завершень, щоб отримати нове, а кому потрібно триматися тих, хто їх підтримує? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Вас накриє втома від постійної гонки за успіхом. Можуть підвести партнери – як в особистому житті, так і в бізнесі. Планети радять переглянути коло спілкування, відмовитися від токсичних звʼязків і співпраці, яка виснажує. Або ж закінчити співпрацю з клієнтом, який закидає вас правками чи постійно затягує оплату. Присвячуйте свій час тільки тим, хто його поважає.

Порада тижня: залиште тільки ті звʼязки, що реально працюють.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Планети закликають зосередитися на роботі та здоров’ї, але зараз час завершувати початі справи, а не починати нові. Ви зможете успішно закрити дрібні завдання, здати проєкт, закінчити лікування або відмовитися від шкідливої звички. Всесвіт допоможе вам навести порядок у робочих процесах, фінансах та своєму режимі. Від вас потрібен тільки щирий намір!

Порада тижня: відпускайте старе, щоб звільнити простір для нового.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Вам планети допоможуть закінчити творчий проєкт, який ви давно відкладали, або вирішити питання у стосунках. Дехто з вас поставить на паузу стару love story, яка не розвивається. Бережіть свої почуття, адже планети зараз додають вам пристрасті та схильності все драматизувати. Водночас всесвіт принесе неочікувані повороти долі, нові знайомства та ідеї.

Порада тижня: не засмучуйтесь, коли щось завершується, у планет для вас кращі плани.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Тиждень буде присвячений сімейним питанням: можна завершити ремонт, закінчити облаштування кухні, оформити документи на житло чи нарешті закрити давні конфлікти з близькими. Планети зараз підштовхують до прибирання – не тільки фізичного, а й емоційного. Позбудьтеся старих речей, що нагадують про минуле.

Порада тижня: гармонія в домі зараз важливіша за робочі перемоги.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Вас планети закликають переглянути сферу комунікацій і контактів. Відсіюйте непотрібне: ви можете відписатися від зайвих чатів, закінчити переговори, які нічого не дають, чи видалити десятки новинних каналів. Планети зараз ще більше, ніж зазвичай, підсилюють ваше прагнення до лідерства й уваги, але не забувайте дослухатися до інших. Вони інколи мають рацію.

Порада тижня: залиште в полі зору лише те, що вас підтримує.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Фінанси вимагають порядку. Час переглянути витрати й позбутися зайвого. Ви зможете закрити старий борг, розпродати непотрібні речі, відмовитися від зайвих підписок. Планети допомагають розкласти все по поличках. У стосунках вони підштовхують до серйозних розмов. Можливо, ви з партнером сядете й обговорите плани на зиму, розподіл обов’язків чи бюджет.

Порада тижня: фінансова чистка принесе полегшення.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень для вас особливий, адже Сонце ще йде вашим знаком, підсилюючи впевненість і бажання діяти. Водночас спадний Місяць закликає не стрибати в нові історії, а завершувати старі процеси. Ви можете поставити крапку у стосунках чи співпраці, яка давно втратила сенс. Використайте цей час для стратегічного очищення.

Порада тижня: не бійтеся завершень – вони відкривають двері для нового.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

У вас триває період внутрішньої роботи. Це чудовий шанс завершити терапію, курс духовних практик або попрощатися з непотрібними страхами. Дехто з вас вирішить відмовитися від токсичного оточення, дехто – закриє старий емоційний гештальт. Планети зараз роблять вас магнітом для уваги. Ви можете зустрітись із людиною з минулого, і емоції спалахнуть із новою силою.

Порада тижня: найважливіша робота – непомітна, бо відбувається всередині.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ваше дружнє й соціальне коло буде змінюватися. Планети покажуть, хто з оточення лишається, а з ким варто попрощатися. Крім того, ви вийдете з команди чи проєкту, який вичерпав себе. У спільних проєктах ви чудово впораєтеся з роллю координатора та душі колективу. Дехто зі Стрільців вирішить, що годі залишатися в тіні, та візьме на себе справжнє лідерство.

Порада тижня: тримайтеся тих, хто прямує з вами в один бік.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Кар’єра, репутація та статус проходять ревізію. Час закінчити давній проєкт чи завершити цикл на роботі. Ви зможете успішно скласти фінальний звіт, закрити контракт або подумати про зміну напрямку діяльності. Планети додають вам дисципліни й наполегливості. Працюйте на перспективу, навіть якщо не бачите миттєвих результатів, але не робіть нічого «на виснаження».

Порада тижня: ставте крапку там, де розвиток зупинився.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Тиждень дає шанс переглянути світогляд. Ви можете завершити навчання, скласти іспит або відмовитися від ідей, що більше не працюють. Дехто з вас нарешті припинить витрачати час на курси, які не приносять користі, інші – закінчать оформлення документів для подорожі. Корисно буде переглянути, як ви ведете блоги та соцмережі. Діліться з підписниками своїми знаннями та спостереженнями, ви зараз бачите глибше, ніж більшість!

Порада тижня: чистіть свідомість так само, як простір.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Цей тиждень для вас – про завершення старих фінансових і емоційних звʼязків. Ви можете закрити кредит, відмовитися інвестувати в сумнівний проєкт або ж розставити крапки над «і» у стосунках. У парі може з’явитися тема чесності: партнер поставить пряме запитання, якого ви довго уникали. На роботі вам запропонують перерозподіл обов’язків або нові умови співпраці.

Порада тижня: відпускайте все, що вас «тримає» – фінансово, емоційно чи психологічно.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)