Місячний календар сприятливих днів на жовтень 2025 уже на сайті Нового каналу! Дізнавайся, коли варто планувати важливі справи та ухвалювати ключові рішення, а коли краще взяти паузу

Усе найважливіше про жовтень з астрологічної точки зору — в місячному календарі від Нового каналу!

Фази Місяця у жовтні 2025

1–6 жовтня – Місяць, що росте.

7 жовтня – повний Місяць.

8–20 жовтня – спадний Місяць.

21 жовтня – молодик.

22–31 жовтня – Місяць, що росте.

Місячний календар на жовтень 2025: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на жовтень 2025, сприятливі дні: 1, 12, 20, 27, 28 і 31 жовтня. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на жовтень 2025:

Для подорожей: 1, 12, 20, 27 жовтня.

Для нових починань: 1, 12, 20, 31 жовтня.

Для фінансових або юридичних справ: 1, 12, 20, 28 жовтня.

Для творчості та спорту: 12, 20, 27, 31 жовтня.

Для взаємин (ділових і романтичних): 1, 12, 20, 27, 31 жовтня.

Для походу до лікаря: 1, 12, 20, 28 жовтня.

Несприятливі дні для справ за місячним календарем на жовтень 2025

У жовтні 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 3, 6, 14, 15, 21, 24 і 26 жовтня. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.

