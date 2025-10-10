Місячний календар стрижок на жовтень 2025: список вдалих днів

Місячний календар стрижок на жовтень 2025 вже на сайті Нового каналу! Давно маєш думки про зміну зачіски, але ніяк не наважишся? Маємо для тебе список сприятливих днів. Читай наш матеріал та дізнайся, коли у жовтні 2025 краще стригти волосся, коли фарбувати, а коли краще нічого не робити.
Осінь – не привід нічого не змінювати. Якщо хочеться побачити себе в новому образі – вперед! Та перш ніж вирушати до улюбленого стиліста, варто зазирнути до місячного календаря.
Фази Місяця у жовтні 2025: на що звернути увагу
Найвдаліші дні для стрижки у жовтні 2025 року
Астрологи радять планувати зміну іміджу на такі дати: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 жовтня. У ці дні стрижка сприятиме:
Коли можна фарбувати волосся у жовтні 2025
Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 1–6 жовтня 2025 року.
Небезпечні дні для змін у зачісці
Відкладіть будь-які радикальні кроки у догляді за волоссям у такі дні: 7, 12, 21 жовтня. Замість стрижок краще обрати м’які процедури – зволоження, маски та живлення.
Як впливає Місяць у знаках Зодіаку на волосся
Фази Місяця і краса волосся: що варто знати
Скористайтесь підказками астрологів, щоб зміни були красивими та енергетично вдалими. Адже гарна зачіска – це не тільки справа стилю, а й правильного моменту.
