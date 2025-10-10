Черга відключень: що це таке та скільки годин може тривати

Що таке черги відключення світла і як вони працюють – пояснили у компанії Yasno

Черга – це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Зараз в Україні таких черг є 6.

Чим більше дефіцит електроенергії в енергосистемі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.

Що означає кількість черг, які обмежують одночасно:

якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу;

якщо одночасно обмежують 2 черги відключень – 8 годин на добу;

3 черги відключень – 12 годин на добу;

4 черги відключень – понад 12 годин без світла, а також вимкнення у світло-сірих зонах графіків;

Якщо обмежують 5 або 6 черг одночасно, то це означає, що почалися екстрені відключення світла і заздалегідь сформовані графіки не працюють.

До якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає Укренерго. Далі кожен оператор систем розподілу (обленерго) окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росія вдарила по об’єктах критичної інфраструктури України. Для цього ворог використав понад 450 дронів і понад 30 ракет. Внаслідок цього, у Києві та ще дев’яти областях ввели аварійні відключення світла.

