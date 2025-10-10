Черга відключень: що це таке та скільки годин може тривати

Що таке черги відключення світла і як вони працюють – пояснили у компанії Yasno
Черга – це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Зараз в Україні таких черг є 6.
Чим більше дефіцит електроенергії в енергосистемі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.
Що означає кількість черг, які обмежують одночасно:
До якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає Укренерго. Далі кожен оператор систем розподілу (обленерго) окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росія вдарила по об’єктах критичної інфраструктури України. Для цього ворог використав понад 450 дронів і понад 30 ракет. Внаслідок цього, у Києві та ще дев’яти областях ввели аварійні відключення світла.
Фото – iStock, Yasno