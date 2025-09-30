Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 29 вересня по 5 жовтня

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому астролог радить заявити про себе, а кому проявити гнучкість? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня вам буде складно приймати рішення. Планети можуть провокувати сварки і впертість. Доведеться шукати баланс між власними цілями та думкою партнера, а це буде непросто. Натомість зараз сприятливий період для примирення у стосунках чи відновлення старої співпраці. Тож якщо ви сумуєте за кимось, нагадайте їм про себе! В роботі варто частіше дослухатися до думок колег: саме через діалог вам приходитимуть правильні ідеї.

Порада тижня: проявіть гнучкість, щоб зберегти теплоту стосунків.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Планети загострюють тему стосунків: можливі або великі пристрасті, або ревнощі. Найбільшу ж радість принесе спілкування з дітьми чи облаштування дому. Час наповнити оселю осіннім декором або розвантажити простір від непотрібних речей! У роботі важливо чесно розподіляти обов’язки, інакше можливі взаємні образи й невдоволення. До того ж слід тримати баланс між професійним і особистим життям. Поставте себе в пріоритет.

Порада тижня: поєднуйте карʼєрні амбіції з турботою про свій комфорт.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Планети дають вам енергію для швидких рішень. Ви будете ефективні в ситуаціях, де потрібна кмітливість та оперативність. Можливі новини від друзів чи несподівана подорож. У багатьох Близнюків з’явитися нагода виступити перед великою аудиторією – використайте шанс показати свої знання та головне будьте собою! Вас зараз неабияк тягне до навчання. При виборі курсів віддайте перевагу чомусь практичному.

Порада тижня: заявіть про себе, ваші слова зараз влучні як ніколи.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Сімейні справи на першому місці. Планети змусять звернути увагу на оселю, рідних, домашніх улюбленців і власну емоційну стабільність. Час навести лад у квартирі, зробити розбір осіннього гардероба чи завершити ремонт – це допоможе внутрішньо заспокоїтися. Планети можуть підняти тему спільних витрат у парі. Обговоріть розподіл бюджету, щоб уникнути конфліктів у майбутньому.

Порада тижня: насолодіться сповна найзатишнішою порою року.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Планети відкривають двері для великих ідей і масштабування проєктів. Всесвіт дає вам шанс отримати похвалу, визнання, проявити творчість. Вас чекає успіх у любові та публічності. Ви можете презентувати свій проєкт чи навіть просто підготувати цікавий пост у соцмережах, що отримає багато відгуків. Головне – уникнути марнославства та залишатися вдячними тим, хто вас підтримував.

Порада тижня: люди тягнуться до вас, але пам’ятайте про віддачу.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Планети зараз додають ясності мисленню, тому вам буде легко розібратися у складних документах чи налагодити контакт із потрібними людьми. Це вдалий час для аналізу та перерозподілу бюджету, складання планів на осінь, організації робочих процесів. Зверніть увагу на здоров’я: налагодіть режим сну і додайте легкі тренування, щоб провести цю осінь у своїй найкращій формі.

Порада тижня: не тільки працюйте, але й дбайте про тіло і думки.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Планети дають вам багато енергії, але найкраще вона реалізуватиметься в партнерстві з іншими. Уникайте нетерплячості й будьте уважні до оточуючих: можливі конфлікти, якщо ігноруватимете чужі потреби. У робочих переговорах краще одразу врахувати інтереси обох сторін, інакше угода може зірватися. Всесвіт зараз наділяє вас креативністю і творчим підходом до будь-яких справ. Виходьте за рамки!

Порада тижня: зробіть приємність своїм найближчим людям.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Планети підсилюють вашу харизму та привабливість – ви буквально притягуєте погляди. Водночас зростає емоційна напруга у відносинах: у коханні можливий як пристрасний романтичний вечір, так і ревнощі на порожньому місці. Направте емоції в конструктив. Тиждень підходить для роботи з підсвідомістю й інтуїцією. Також ви можете несподівано відкрити нове хобі, яке допомагатиме вам розслабитися.

Порада тижня: слухайте внутрішній голос, але не забувайте перевіряти факти.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Всесвіт стимулює творчість та потребу в пригодах. Крім того, дарує вам підтримку від оточення. Сміливо розпочинайте нові колективні проєкти, і ви ніколи не будете самі. Або ж ви отримаєте запрошення долучитися до якоїсь команди чи ініціативи. Зараз хороший час для подорожей або навчання. Якщо з’явиться ідея відвідати короткий майстер-клас чи тренінг, неодмінно погоджуйтеся. Нові знання знадобляться швидше, ніж ви очікуєте.

Порада тижня: шукайте союзників для великих ідей.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Вас можуть наздоганяти невирішені професійні питання. Варто переосмислити, чи той шлях ви вибрали. Для цього пакуйте валізи та влаштуйте собі ретрит у горах, бажано без зв’язку в робочих чатах. По поверненні вам можуть запропонувати підвищення чи очолити новий напрям. Якщо колись ви відмовилися від співпраці з партнером і пошкодували про це, зараз може з’явитися другий шанс, і він буде вигідніший.

Порада тижня: новий карʼєрний старт настане після якісного відпочинку.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Ви відчуватимете піднесення у спілкуванні – планети активують ваші соціальні контакти. Тож не час замикатися в собі! Тиждень вдалий для виступів, знайомств, комунікацій. Можна вдало виступити на конференції чи поділитися своїми ідеями онлайн: ви отримаєте нових прихильників. Багатьом Водоліям запропонують участь у міжнародних проєктах. Не бійтесь масштабуватися!

Порада тижня: відкрийтеся новим ідеям, навіть якщо вони ламають старі переконання.

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Всесвіт цього тижня підсилює глибину почуттів і творчих процесів. Можливі нові романтичні знайомства або прилив натхнення у мистецтві. Навіть проста прогулянка чи зустріч у кав’ярні може надихнути вас на створення прекрасного: поезії, живопису, музики. Наповнюйтеся гарними враженнями! Водночас пам’ятайте про дисципліну у витратах. Ретельно перевіряйте, куди вкладаєте гроші. Не дайте себе ошукати.

Порада тижня: довіряйте не лише відчуттям, а й цифрам.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)