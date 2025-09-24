Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 22 по 28 вересня 2025 року

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому тиждень принесе енергійний підйом, а кому не варто забувати про свою родину? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Зараз дивляться

Любовний гороскоп на 2025 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку від астролога

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Тиждень принесе енергетичний підйом. Планети очікуватимуть від вас серйозних рішень у партнерських відносинах – особистих і робочих. Якщо початок тижня краще присвятити обдумуванню та планам, то кінець – конкретним діям. Ви почнете нову бізнес-співпрацю чи домовитесь про нові умови у стосунках. Ймовірні ситуації вдома та на роботі, де вам доведеться постояти за себе та свої принципи, і у вас вийде переманити інших на свій бік!

Порада тижня: не бійтеся йти проти більшості у принципових питаннях.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тиждень дасть можливість закласти нові звички в роботі й побуті. Наприклад, починати ранок не з кави і годинки прокрастинації, а з планування свого дня. У вас вийде налагодити ефективний режим, а також подружитися з різними здоровими практиками. І якщо жим лежачи – не для вас, то почніть із малого: прокиньтесь на півгодини раніше, приготуйте броколі на сніданок, зробіть 10 000 кроків своєю щоденною нормою. Також приділіть увагу дому та емоційному затишку.

Порада тижня: припиніть відкладати важливі оновлення на потім, змінюйте своє повсякдення.

Гороскоп на 2025 рік: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ви опинитеся в епіцентрі несподіваних новин, і якщо ви не можете протистояти обставинам, навчіться приймати їх із вдячністю й задоволенням. Якщо останнім часом вас непокоїла якась ситуація, у вас виникне ідея, яка переверне її сприйняття догори дригом. Планети підсилять ваш творчий потенціал. У вас може раптово народитися ідея для курсу, блогу чи презентації, але не кваптеся одразу реалізувати все.

Порада тижня: навіть найбожевільніші ідеї заслуговують на увагу та обговорення.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Рак (22 червня – 22 липня)

Найважливішими темами для вас будуть дім і внутрішня стабільність. Ви можете розпочати ремонт, знайти квартиру своєї мрії або започаткувати новий родинний ритуал. Карʼєра й інші питання відійдуть на другий план. Створіть в оселі затишок і приємну атмосферу, запросіть найближчих людей на сімейну вечерю. Це допоможе вам емоційно відновитися. Не переймайтеся надмірно професійними питаннями: планети допоможуть зберегти баланс між особистим життям та роботою.

Порада тижня: фокусуйтеся на речах, які дійсно є найважливішими в житті.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Ви відчуєте себе як на сцені чи червоній доріжці, коли всі очі – на вас! Ваша харизма буде на піку, а люди тягнутимуться до вас. Вам буде легко отримувати увагу та підтримку, що особливо важливо для публічних Левів. Утім, на хвилинку слави заслуговує кожен. Зараз вдалий час для старту навчальних і комунікаційних проєктів. Ваша промова на роботі може надихнути колег, а допис у соцмережах – залетіти на тисячі підписників. Однак не забувайте про партнерів, щоб ваша яскравість не перетворилася на егоїзм.

Порада тижня: дякуйте тим, хто поруч, адже вони – частина вашого успіху.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Ваш тиждень буде максимально продуктивним, із чіткими думками та планами. Це вдалий час для роботи з документами, бюджетами, домовленостями. Ви можете сміливо планувати запуск нових робочих проєктів або налаштовувати системність у побуті. Ви знаєте все про організованість і порядок. Водночас всесвіт тестуватиме ваше вміння проявити гнучкість. Готові до цього?

Порада тижня: не застрягайте у дрібницях, інколи достатньо зробити добре, а не ідеально.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень принесе вам нові мрії та плани, а на декого з Терезів чекають доленосні зміни в особистому житті. Будьте відкриті до нових шансів і знайомств. Планети очікують від вас більше ініціативи, ніж ви звикли проявляти. Якщо ж ви не прагнете кардинальних змін, почніть із маленьких зовнішніх перетворень. Вирушайте на шопінг, щоб змінити імідж, або до салону за новою зачіскою. Ви змінюєтеся, тож нехай ваш образ відображає ваш внутрішній стан.

Порада тижня: час нарешті стати тими, ким ви завжди мріяли бути.

Фінансовий гороскоп на 2025 рік: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Всесвіт привідкриває вам двері до духовних практик і таємних знань. Чи хочете ви за них зазирнути? Почніть вести щоденник сновидінь, запишіться на свою першу йогу або почніть роботу з психологом, щоб краще зрозуміти себе. Також період підходить для роботи з астрологами й іншими фахівцями езотеричної сфери. Протягом тижня можна успішно вирішити питання з авторитетними людьми та чиновниками, погасити кредит чи отримати цінний інсайт.

Порада тижня: будьте уважні до дзвіночків своєї інтуїції.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Цього тижня найкращі події та новини ставатимуть можливими завдяки соціальному оточенню. Ваше коло спілкування – ваше все. Друзі можуть запросити вас долучитися до спільного проєкту, і він виявиться доволі успішним та вигідним. А випадкове знайомство на івенті відкриє нові карʼєрні можливості. Тож відлежатися вдома не вийде. На роботі у вас будуть чудові шанси проявити свою майстерність і стати душею колективу. За це вас і цінують!

Порада тижня: приймайте запрошення і будьте в центрі подій.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Кар’єрні теми виходять на перший план. Керівництво може запропонувати вам очолити новий напрямок. Погоджуйтеся на складні, але перспективні проєкти. Завдяки їм ви досягнете бажаних успіхів. До того ж ви можете самі надіслати резюме до компанії, де хочете працювати, придбати ділову нерухомість чи започаткувати власну справу. Підтримка планет – на вашому боці. Або ж почніть із малого та облаштуйте для себе затишне робоче місце, що надихатиме на нові досягнення.

Порада тижня: спершу дисципліна, а вже потім винагорода.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Планети активують сферу партнерства, домовленостей та публічності. Вам вдасться обʼєднати навколо себе навіть людей із різними поглядами, укласти важливу угоду чи знайти союзників. Ваші комунікативні навички та харизма будуть на висоті! Крім того, всесвіт заохочуватиме вас до навчання, подорожей, знайомств із представниками інших культур та будь-яких активностей, які розширюють світогляд. Вивчайте нове і діліться вашими спостереженнями в соцмережах: перегляди вашого блогу можуть злетіти до космосу!

Порада тижня: час нагадати про себе новим дописом чи відео.

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Серед головних тем тижня – гроші та ресурси. Ви почнете думати про нові способи заробітку, можливі несподівані доходи чи витрати. Питання спільних грошей у парі чи бізнесі потребуватиме чесних розмов. Домовтеся про новий розподіл бюджету. Також всесвіт заохочуватиме вас до дисципліни, особливо щодо здоров’я та робочих питань. Планети зараз загострюють вашу інтуїцію, однак водночас роблять схильними до самообману.

Порада тижня: не ухиляйтеся від розмов про гроші та відповідальність.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)