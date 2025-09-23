Гороскоп на 2025 рік: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Ми сподіваємось, що 2025 рік буде сповненим гарних подій для багатьох знаків Зодіаку. Хочеться вірити у переможний рік для кожного із нас. Це час, коли варто приймати важливі рішення, особливо на початку року.

Гороскоп на 2025 рік підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Загальний гороскоп на 2025: Овен (21 березня – 20 квітня)

2025 рік принесе Овнам можливість зосередитися на особистому житті та реалізації планів. Зберігайте позитивне мислення та використовуйте всі ситуації як стимул для зростання. За словами астролога, це час для нових початків та самовираження. Уважніше ставте до свого здоров’я та добробуту. Будьте впевнені, 2025 відкриє вам можливість по-новому подивитись життя.

Загальний гороскоп на 2025: Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельців у 2025 році астрологи рекомендують бути уважними у спілкуванні та уникати прийняття імпульсивних рішень. Наступний рік може принести нові можливості для розвитку професійних навичок та підвищення рівня доходу. На вас чекає чимало цікавого, проте потрібно зважати на всі деталі. Вважайте, що це ваш щасливий рік, оскільки вам відкривається багато можливостей для особистого та професійного зростання.

Загальний гороскоп на 2025: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть очікувати активний рік, наповнений новими знайомствами та можливостями для розвитку особистості. Краще розвивайте свою комунікаційну стратегію. Астролог радить, будьте відкриті до нових можливостей і слідуйте за своїми бажаннями. Наступний рік несе вам чимало перетворень. Особливо будуть успішними інвестиції, пов’язані з новими технологіями чи інноваціями.

Загальний гороскоп на 2025: Рак (22 червня – 22 липня)

2025 стане для вас роком стратегічних кроків до здійснення вашої мрії, особливо у сфері фінансів. Хоча шлях не завжди може бути гладким, знайте, що у вас є внутрішня сила і стійкість, щоб подолати будь-які перешкоди, що виникають. Цей рік дозволить Ракам знайти свою справжню мету і шлях, що додасть вам впевненості. Це також хороший час для зміцнення фінансової бази.

Загальний гороскоп на 2025: Лев (23 липня – 22 серпня)

2025 рік для Левів – це час змін, особливо в кар’єрі. Вам можуть запропонувати підвищення на роботі або новий цікавий прибутковий проєкт. На вас чекають нові можливості для самовираження та розвитку творчих талантів. Як каже астролог, ви відчуєте себе більш відкритими до нових викликів та охоче вийдете зі своєї зони комфорту. А це, своєю чергою, вплине на ваш особистісний ріст і загальний добробут. Не бійтеся бути гнучкими в складних ситуаціях і приймати нестандартні рішення.

Загальний гороскоп на 2025: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Оскільки ви від природи сором’язлива та стримана особистість, зміни не завжди можуть бути вам до вподоби. У 2025 році вам доведеться багато працювати над внутрішнім балансом і гармонією. Для Дів очікується період, коли варто зосередитися на особистому рості та самовдосконаленні. Вкладайте зусилля у саморозвиток та збереження емоційного благополуччя у 2025.

Загальний гороскоп на 2025: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У 2025 році Терези можуть очікувати стабільність у відносинах та сприятливі можливості для розвитку в сфері співпраці та партнерства. Не бійтеся експериментувати в роботі, але враховуйте інтереси близьких. Як радить астролог, не забувайте, що ви у цьому світі не один. Загалом у 2025 році приготуйтесь до радісних та позитивних змін. Дозвольте собі насолодитись усім, що готує для вас життя.

Загальний гороскоп на 2025: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Працюйте над собою і своїм розвитком і будьте готові до змін у стосунках. Не хвилюйтесь, всі зміни будуть тільки позитивними. Звичайно, для цього вам потрібно докласти зусиль та робити те, що ще ніколи не робили. Але результат вас задовільнить! Скорпіонам слід очікувати період трансформацій та нових початків у 2025 році. Це може бути часом для реалізації амбіцій та переосмислення особистих цілей.

Загальний гороскоп на 2025: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

2025 рік для Стрільців стане часом змін, особливо у сфері фінансів і кар’єри. Вам важливо зберігати баланс між особистими і професійними інтересами. 2025 рік може відкрити нові горизонти та дозволити розширити свій світогляд. Ви уже відчуваєте наближення колосальних змін. Ви готові відкинути свої сумніви та страхи та почати шлях до здійснення мрії.

Загальний гороскоп на 2025: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги, у 2025 році використовуйте свої лідерські якості для досягнення професійних цілей, але не забувайте про відпочинок. Вам слід очікувати нові можливості у кар’єрному зростанні та успіху в сфері професійного розвитку. 2025 рік може стати періодом досягнення поставлених цілей. Використовуйте всі можливості. Удаса точно з вами.

Загальний гороскоп на 2025: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Для Водоліїв 2025 рік може бути часом для розвитку нових соціальних зв’язків та спільнот. За словами астролога – вам слід очікувати росту в сфері співпраці та колективної діяльності. Ваша особистість та погляди зазнають трансформації. Розвивайте свої творчі здібності та не бійтеся починати щось нове.

Загальний гороскоп на 2025: Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби, приділяйте більше уваги внутрішньому розвитку і не бійтеся використовувати нові можливості. 2025 рік обіцяє бути насиченим. Удача буде на боці тих, хто готовий приймати рішення і діяти, не боячись змін. Також чекайте на зміни у стосунках з близькими. У 2025 році ваші відносини з родиною будуть дуже теплими та приємними.

Фото iStock

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)