Як гадати на гральних картах: значення карт та правила ворожіння

Постійно думаєш «кохає/не кохає»? А ти коли-небудь замислювалась, що звичайна колода карт може розповісти про твоє майбутнє та відповісти на твої питання? Гадання на гральних картах – це давній спосіб передбачення долі, який не потребує спеціальних магічних здібностей. Як правильно гадати на гральних картах, як підготувати колоду, що означає кожна карта та найкращі способи ворожіння на гральних картах – вже у матеріалі Нового каналу!

Як підготуватися до гадання на гральних картах

Перед тим як почати гадати на гральних картах, важливо правильно підготуватися:

Обрати колоду: використовуй нову або таку, якою ще ніхто не грав.

Знайди спокійне місце та створи атмосферу: запали свічку, вимкни телефон, за потреби увімкни спокійну мелодію на фоні.

Сконцентруйся на питанні: чітко сформулюй, що хочеш дізнатися: кохання, гроші, майбутні події.

Значення гральних карт в гаданні

Гральна колода має 36 або 52 карти. Ось що означає кожна масть:

Чирва (черви) – почуття, любов, дружба.

Бубна (діаманти) – гроші, робота, фінансові справи.

Трефа (хрести) – зміни, перешкоди, доленосні події.

Піка (піки) – випробування, конфлікти, труднощі.

Гадання на картах що означає кожна карта

Черви

Туз – сильні почуття, шлюб.

Король – коханий чоловік, важливий знайомий.

Дама – кохана жінка, подруга.

Валет – несерйозні стосунки, флірт.

10 – щасливі зміни в особистому житті.

9 – взаємні почуття, закоханість.

8 – побачення, романтика.

7 – ревнощі, переживання.

6 – романтична подорож.

Бубни

Туз – важливі документи, гроші.

Король – успішний чоловік, бізнесмен.

Дама – впливова жінка.

Валет – нові можливості.

10 – велика сума грошей.

9 – прибуток, вигідна пропозиція.

8 – нова робота, переговори.

7 – фінансові труднощі.

6 – ділова поїздка.

Хрести

Туз – доленосний вибір, зміни.

Король – серйозний чоловік, начальник.

Дама – мудра жінка, порадниця.

Валет – несподівані події.

10 – удача в кар’єрі.

9 – важливе рішення.

8 – турботи, справи.

7 – переживання, суперечки.

6 – зміни в житті.

Піки

Туз – складне випробування.

Король – небезпечний ворог.

Дама – зла людина, пліткарка.

Валет – погані новини.

10 – серйозні проблеми.

9 – сум, розчарування.

8 – сварки, конфлікти.

7 – зрада, підступ.

6 – розлука, труднощі.

Найкращі способи ворожіння на гральних картах

Гадання на гральних картах «Три карти»

Витягується три карти:

Перша – минуле.

Друга – теперішнє.

Третя – майбутнє.

Гадання на гральних картах на бажання

Задайте запитання і витягніть карту:

Черви – відповідь «так».

Бубни – «можливо, але доведеться докласти зусиль».

Хрести – «є перешкоди».

Піки – «ні».

Гадання на гральних картах на любов

Перетасуйте колоду і витягніть 5 карт:

Ваші почуття. Почуття партнера. Перешкоди у стосунках. Підказка, як діяти. Ймовірний результат.

Гадання на гральних картах – це не просто спосіб передбачити майбутнє, а й крута можливість краще зрозуміти себе та свої почуття. Головне – не сприймати все надто серйозно. Карти можуть дати підказку, але остаточне рішення завжди за тобою. Тож бери колоду, запалюй свічки (або просто створи атмосферу, яка тобі до душі) і дізнавайся, що ж готує доля. А якщо відповідь не сподобається – ну що ж, колоду завжди можна перетасувати ще раз!

Авторка: Дарина Жадько