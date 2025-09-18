Як отримати допомогу від ООН пенсіонерам: покрокова інструкція

ООН намагається допомагати українцям від початку повномасштабного вторгнення росії. Як отримати допомогу від ООН для родини, можна прочитати тут. Що ж стосується пенсіонерів, зараз Україна веде переговори з ООН щодо нових виплат для громадян країни, які постраждали через війну. Читай на Новому каналі всю інформацію.

ООН продовжила програму підтримки та надання грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, до середини 2025 року.

На Урядовому Порталі зазначено, що пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН в сумі, що дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують.

Тож, якщо пенсія становить 3100 грн, то вираховується різниця. Потрібно від 3250 грн відняти 3100 грн, дорівнює 150 грн. Це і буде доплата, яку зможе отримати пенсіонер до пенсії.

Кому з пенсіонерів доплачуватимуть

Пенсіонери цих областей можуть розраховувати на виплати:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Луганська,

Миколаївська,

Херсонська,

Чернігівська,

Сумська,

Харківська.

Право на виплати мають

Для отримання цієї виплати потрібно, щоб пенсіонер відповідав таким вимогам:

пенсіонер має проживати там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні;

пенсія має бути не більше 3 250 грн;

відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.

Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Розмір виплати

Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Як пенсіонерам отримати допомогу від ООН

Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву або запит до Всесвітньої продовольчої програми, або до Пенсійного фонду не потрібно.

