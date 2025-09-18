Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 15 по 21 вересня 2025 року

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому не варто відмовлятись від амбіцій, а кому потрібно покращити свій побут? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Зараз дивляться

Любовний гороскоп на 2025 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку від астролога

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Тиждень почнеться з потреби закрити старі робочі питання. Якщо ви відкладали зустріч із клієнтом чи доробку проєкту, саме час завершити ці справи. Молодик 21 вересня дасть поштовх для напрацювання нових звичок: можливо, ви вирішите вийти на пробіжку, постояти на цвяхах чи замовити матчу замість рафу. Це чудова нагода подбати про здоровʼя та позбутися залежностей (навіть залежності від солоденького).

Порада тижня: змініть режим або розпочніть тренування – планети вас підтримують.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Вам цей тиждень принесе завершення старих романтичних історій. Можливо, час заблокувати залицяльників, які тільки ставлять вогники на сторіс? Або поставити крапку в лавсторі, яка не переростає у щось більше? Планети підкажуть, які відносини себе вичерпали. Дехто з вас завершить безперспективні творчі проєкти. Але не засмучуйтеся: молодик 21 вересня дасть шанс розпочати щось нове у сфері креативу чи хобі.

Порада тижня: зустріти свою людину можна навіть на майстер-класі з гончарства.

Гороскоп на 2025 рік: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Як давно ви очищували домашній простір? Планети викличуть у вас бажання навести лад в оселі: від розбору шафи до ремонту. Позбудьтеся старих речей, що псували настрій, і натомість облаштуйте затишний робочий куточок. Молодик 21 вересня дасть старт новим сімейним традиціям. Започаткуйте родинні вечори з настолками та піцою чи регулярні походи в театр. Ви чудово проведете час!

Порада тижня: покращуйте побут – від ремонту до нових домашніх правил.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Рак (22 червня – 22 липня)

Тиждень насичений спілкуванням. Ви закриєте заборгованості у курсах, переговорах чи документах. Декого очікує поїздка, яка давно відкладалася. Молодик 21 вересня відкриє нові можливості для навчання чи коротких подорожей. Ви запишетеся на мовні курси чи до автошколи. Дехто з вас почне розвивати свій блог або вирушить у мандрівку Україною. Попереду багато руху та комунікацій!

Порада тижня: знайдіть насолоду в активному темпі життя.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Тиждень допоможе закрити старі фінансові питання, особливо щодо боргів та кредитів. Переконайтесь, що нікому нічого не винні. І з 21 вересня починайте новий фінансовий цикл. Молодик відкриє альтернативні джерела доходу та допоможе знайти підробіток. Кінець тижня підсвітить питання вашого досвіду та навичок. Можливо, вам чогось бракує, щоб досягти бажаного успіху? Тоді сміливо опановуйте нові знання та вміння.

Порада тижня: не відмовляйтесь від пропозицій, які обіцяють збільшення доходів.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Для вас триває головний період оновлення. Час для нових планів, стилю життя, зміни образу. Як давно ви мріяли про щось більше, ніж про вихідні? А змінювали зачіску чи стиль одягу? Зараз ідеальна нагода для оновлення іміджу та постановки нових особистих цілей. Планети зарядять вас енергією, необхідною для цих змін. Дехто з Дів кардинально змінить особисте життя. Будьте уважними та відкритими до знайомств: щастя поряд.

Порада тижня: запускайте важливі персональні зміни наприкінці тижня.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Тиждень підійде для завершення старих справ у закулісних питаннях. Вам важливо звільнитися від непотрібних внутрішніх тягарів і залежності від думки тих, кого ви вважаєте авторитетом. Місяць може підняти старі страхи, але це шанс їх відпустити. Молодик 21 вересня стане вдалим стартом для нових духовних практик, медитацій, роботи з психологом, астрологом чи наставником. Головне – чути не тільки їх, а й себе.

Порада тижня: приділіть увагу снам та інтуїції.

Фінансовий гороскоп на 2025 рік: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Планети підказують вам переглянути своє дружнє коло. Ви можете відпустити знайомих, із якими стосунки давно трималися «на чесному слові». Молодий місяць 21 вересня відкриє шлях для нових знайомств і колективних проєктів. Тож якщо ви шукали нових союзників чи команду, ваші люди цього тижня самі вас знайдуть. Для розвантаження порадуйте себе шопінгом, походом на виставку чи концерт. Будьте серед талановитих людей!

Порада тижня: налагоджуйте нові звʼязки, вони можуть бути на роки.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ви – головні пчілки цього тижня. Від вас вимагатимуть завершення старі робочі завдання, невирішені проблеми з керівництвом, питання ділової нерухомості. Багато з вас наважаться на зміну професійного вектора чи посади. Іншим запропонують новий проєкт чи керівну роль. До вихідних ретельно все обдумайте, а молодик 21 вересня відкриє новий етап у кар’єрі. Спробуйте себе, навіть якщо вагаєтесь. Це ваш персональний виклик!

Порада тижня: ніколи не відмовляйтеся від своїх амбіцій.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Тиждень добре підходить для завершення освітніх чи юридичних справ, а також питань, повʼязаних із закордоном та іноземцями. Це ідеальний час, щоб закінчити наукову роботу чи запланувати подальше навчання. Молодик 21 вересня відкриває двері до нових подорожей і знань. Можливо, є сенс розпочати нові курси чи запланувати на осінь мандрівку, про яку давно мріяли? Робіть усе, що розширює ваші горизонти та світогляд.

Порада тижня: не відкладайте навчання на потім, кращого моменту не існує.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Вас планети закликають розібратися зі спільними фінансами, боргами чи спадковими питаннями. Постарайтеся завершити ці справи до 20 вересня. А потім молодик дасть шанс по-новому підійти до інвестицій, кредитів, будь-яких операцій, повʼязаних із безготівкою. Може, час відкривати криптогаманець? Крім того, планети можуть принести здійснення вашого заповітного бажання руками інших людей. Дозвольте іншим потішити вас!

Порада тижня: складіть новий фінансовий план.

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Вас спадний місяць до 20 вересня вчить відпускати старі партнерські історії. Це може бути як ваша половинка, так і діловий партнер. Молодик у неділю розпочне новий цикл у стосунках. Поставивши крапку у взаєминах, які давно не приносили радості, ви зустрінете людей, які надихають. А дехто з Риб, впевнившись у міцності відносин, виведе їх на новий етап. Також молодий місяць 21 вересня – чудовий момент, щоб запланувати підписання важливих документів чи ведення перемовин.

Порада тижня: відкрийтесь новим союзам або перегляньте правила в парі.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)