7 брендів, яким довіряють власники котів і собак

Вибір якісного харчування для домашніх тварин – відповідальна справа, адже від цього залежить здоров’я і настрій улюбленців. Сьогодні ринок пропонує безліч варіантів, але серед них особливе місце займають корми для собак і котів, які створені з урахуванням потреб тварин різного віку та активності.
purina.ua давно зарекомендував себе як виробник суперпреміум кормів високої якості. Продукція включає як сухі, так і вологі корми, виготовлені за сучасними стандартами. Крім харчування, компанія пропонує безкоштовні консультації та корисні поради з догляду за улюбленцями, що робить Purina улюбленим вибором багатьох господарів.
Royal Canin – бренд, який створює раціони, адаптовані під конкретні породи котів. Наприклад, у них є корм для мейн-кунів, персів і навіть британців. Це не просто маркетинг – власники справді помічають, як тварини краще почуваються і виглядають після переходу на такий корм.
Hill’s – корм, який рекомендують, якщо у тварини є проблеми зі здоров’ям. Наприклад, при порушеннях роботи травної або сечовидільної системи ветеринари часто радять саме цей бренд. Це раціон, що допомагає впоратися з конкретними проблемами, а не просто звичайний корм.
Acana роблять у Канаді, використовуючи свіже м’ясо місцевого походження. Корм дуже поживний, тому тваринам потрібно менше їжі, щоб почуватись ситими. Спочатку ціна може здатися високою, але в довгостроковій перспективі це виходить вигідно.
Orijen теж канадський бренд, що пропонує корми з великим вмістом білка та натуральних інгредієнтів. Такий раціон максимально наближений до того, що тварини їли б у природі.
Eukanuba спеціалізується на кормах для собак, які ведуть активний спосіб життя. Цей корм допомагає підтримувати витривалість, гарну фізичну форму та здоров’я суглобів.
Farmina пропонує раціони, які відповідають потребам домашніх улюбленців і враховують останні наукові дослідження. Це якісні корми, що допомагають зберігати здоров’я на довгі роки.
Вибираючи корм, варто звертати увагу не лише на бренд, а й на склад, адаптований до потреб вашої тварини. Саме тому рекомендується користуватися офіційними ресурсами, як-от сайт Purina, де можна знайти спеціальні інструменти для підбору харчування.
Варто звертати увагу на поради ветеринарів, які доступні на сайті та допомагають краще зрозуміти потреби тварини, а також дізнатися про правильний догляд. Адже догляд – це не лише харчування, а й загальний спосіб життя улюбленця.
Щоб ваш кіт або собака були здоровими і щасливими, необхідно дотримуватися простих рекомендацій:
Ці прості кроки разом із якісним харчуванням для домашніх тварин допоможуть підтримувати їх здоров’я і довголіття.
Фото iStock