7 брендів, яким довіряють власники котів і собак

Вибір якісного харчування для домашніх тварин – відповідальна справа, адже від цього залежить здоров’я і настрій улюбленців. Сьогодні ринок пропонує безліч варіантів, але серед них особливе місце займають корми для собак і котів, які створені з урахуванням потреб тварин різного віку та активності.

7 брендів, яким довіряють

1. Purina

purina.ua давно зарекомендував себе як виробник суперпреміум кормів високої якості. Продукція включає як сухі, так і вологі корми, виготовлені за сучасними стандартами. Крім харчування, компанія пропонує безкоштовні консультації та корисні поради з догляду за улюбленцями, що робить Purina улюбленим вибором багатьох господарів.

2. Royal Canin

Royal Canin – бренд, який створює раціони, адаптовані під конкретні породи котів. Наприклад, у них є корм для мейн-кунів, персів і навіть британців. Це не просто маркетинг – власники справді помічають, як тварини краще почуваються і виглядають після переходу на такий корм.

3. Hill’s Science Diet

Hill’s – корм, який рекомендують, якщо у тварини є проблеми зі здоров’ям. Наприклад, при порушеннях роботи травної або сечовидільної системи ветеринари часто радять саме цей бренд. Це раціон, що допомагає впоратися з конкретними проблемами, а не просто звичайний корм.

4. Acana

Acana роблять у Канаді, використовуючи свіже м’ясо місцевого походження. Корм дуже поживний, тому тваринам потрібно менше їжі, щоб почуватись ситими. Спочатку ціна може здатися високою, але в довгостроковій перспективі це виходить вигідно.

5. Orijen

Orijen теж канадський бренд, що пропонує корми з великим вмістом білка та натуральних інгредієнтів. Такий раціон максимально наближений до того, що тварини їли б у природі.

6. Eukanuba

Eukanuba спеціалізується на кормах для собак, які ведуть активний спосіб життя. Цей корм допомагає підтримувати витривалість, гарну фізичну форму та здоров’я суглобів.

7. Farmina

Farmina пропонує раціони, які відповідають потребам домашніх улюбленців і враховують останні наукові дослідження. Це якісні корми, що допомагають зберігати здоров’я на довгі роки.

Як обрати правильний корм для вашого улюбленця

Вибираючи корм, варто звертати увагу не лише на бренд, а й на склад, адаптований до потреб вашої тварини. Саме тому рекомендується користуватися офіційними ресурсами, як-от сайт Purina, де можна знайти спеціальні інструменти для підбору харчування.

Варто звертати увагу на поради ветеринарів, які доступні на сайті та допомагають краще зрозуміти потреби тварини, а також дізнатися про правильний догляд. Адже догляд – це не лише харчування, а й загальний спосіб життя улюбленця.

Поради з догляду за улюбленцями

Щоб ваш кіт або собака були здоровими і щасливими, необхідно дотримуватися простих рекомендацій:

регулярне годування за графіком і з дотриманням дозування;

своєчасні візити до ветеринара;

достатня фізична активність;

догляд за шерстю та зубами;

забезпечення комфортних умов проживання.

Ці прості кроки разом із якісним харчуванням для домашніх тварин допоможуть підтримувати їх здоров’я і довголіття.

Фото iStock