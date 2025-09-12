Місячний календар сприятливих днів на вересень 2025 уже на сайті Нового каналу! Дізнавайся, коли варто планувати важливі справи та ухвалювати ключові рішення, а коли краще взяти паузу
Усе найважливіше про вересень з астрологічної точки зору — в місячному календарі від Нового каналу!
Фази Місяця у вересні 2025
Місячний календар на вересень 2025: сприятливі дні для справ
Згідно з місячним календарем на вересень 2025, сприятливі дні: 3, 4, 5, 13, 14, 15 вересня. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.
Сприятливі дні для справ за місячним календарем на вересень 2025:
Несприятливі дні для справ за місячним календарем на вересень 2025
У вересні 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 1, 10, 28, 29, 30 вересня. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.
Фото iStock