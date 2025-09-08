Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 8 по 14 вересня 2025 року

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому не час відкладати свої плани, а кому зірки радять потішити себе? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Чи добре ви ладнаєте з іншими? Бо цього тижня будь-які справи краще робити в дуеті. Планети вимагатимуть організованості в роботі, тож готуйте свої планери. Зараз ідеальний час, щоб довести старі справи до завершення та нарешті перепочити, а от нових проєктів краще не починати. Серед головних тем тижня також хобі та кохання: знайдіть час на творчість і дозвілля. Планети дають відчуття «більше – краще», але будьте реалістичними у своїх мріях.

Порада тижня: у стосунках з іншими будуйте мости, а не стіни.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Цього тижня планети активують вашу творчу та любовну сферу. Сімейні стосунки стануть теплішими та чуттєвішими. Станьте для свого партнера опорою та зоною комфорту, і він віддячить тим самим. Також у вас вдалий час для гармонізації домашнього простору. Наповніть оселю затишними дрібничками, замініть те, що потребує оновлення. Тиждень може принести фінансові сюрпризи – добре бути гнучкими у планах, що стосуються матеріальної сфери.

Порада тижня: найдорожчі речі у житті – безкоштовні, цінуйте їх.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Планети обіцяють вам несподіванки і прориви у спілкуванні. На цьому тижні можливі доленосні знайомства або ж про себе нагадають люди, від яких ви цього не чекали. Повня 7 вересня підсвітила кар’єру – ви відчуваєте, куди рухатися далі. Це особливо добре вдасться представникам творчих професій, адже зараз планети відкривають канали для креативу, нових знайомств і ризикованих кроків. Водночас всесвіт зміщує акцент на родину: ось ваша справжня опора.

Порада тижня: підходьте з творчістю й азартом навіть до рутинної роботи.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Рак (22 червня – 22 липня)

Для вас триває період комунікацій: важливих розмов, навчання, оформлення документів. Крім того, вас непокоїтимуть теми фінансів і самоповаги: ви шукатимете підтвердження своєї цінності. Цього тижня будьте готові впустити доленосні зміни до життя. Всесвіт змушує вас переглянути свій світогляд, плани на далекі подорожі чи переїзди, ставлення до власної репутації та публічності. Може, час зробити новий допис в інстаграмі та розповісти, що у вас цікавого?

Порада тижня: діліться цікавинками, вам є що розповісти світові.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Всесвіт підсилює вашу харизму та прагнення до самовираження. Знайте: ви – 10/10! На цьому фоні актуалізуються теми романтики та стосунків, адже людей тягне до вас, немов магнітом. Цей тиждень буде сповнений фінансових та практичних справ. Планети додадуть вам активності та цілеспрямованості в переговорах і нових домовленостях, тож плануйте на цей час підписання важливих угод, співбесіди тощо. Будьте обережні в питаннях кредитів та чужих коштів: не дайте себе ошукати.

Порада тижня: впевненість у собі – ваше найкраще вбрання.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Ваша сила та бажання проявлятися зараз на піку! Ви можете чітко мислити, планувати майбутнє й запускати амбітні проєкти. Головне – на цьому тижні мрійте масштабно. Зокрема, про матеріальне, бо планети активізують фінансові питання. Цього тижня всесвіт наповнює ваше життя романтичними фантазіями, однак одразу перевірить стосунки на міцність. У вашому житті залишаться тільки ті, хто зможе принести вам щастя.

Порада тижня: не бійтеся широти своїх думок, мрійте про велике.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень буде найбільш насиченим та активним саме для вашого знаку. Енергії багато, але важливо не перетворити її на конфлікт. Спрямуйте свій запал на завершення поточних справ і гасіння дедлайнів, які горять. Це тиждень внутрішнього очищення: очищуйте простір, думки та оточення від токсичних людей. Планети підтримують дружбу і соціальні зв’язки. Зустріньтеся з друзями чи рідними, ви класно проведете час.

Порада тижня: доводьте почате до завершення і з легкістю рухайтеся далі.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Цей тиждень принесе багато взаємодії та спілкування, колективних проєктів і спільного часу з друзями. Усамітнитися – не варіант! Планети дають вам шанс ефективніше проявитися у професії: презентуйте свої ідеї і не бійтеся висловити свою думку, яка йде врозріз із більшістю. Ймовірно, саме ви маєте рацію. Масштабні трансформації чекають на вас вдома: зміни можуть торкнутися як вашої оселі та домашніх, так і «внутрішнього фундаменту» – ви змінюєтеся зсередини.

Порада тижня: ви – чудовий «сірий кардинал», але настав час сяяти.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Цього тижня планети надихають вас на масштабні цілі у навчанні, подорожах, викладанні. Особливо добре вдаватиметься вивчення іноземних мов, а також будь-які справи за кордоном. Планети радять завершити старі партнерські домовленості та не форсувати нові. Крім того, додають чарівності у сфері публічних виступів. Можливо, час спробувати себе як спікер? Вам буде непросто врівноважити роботу та особисте життя, але ми віримо, що ви впораєтесь.

Порада тижня: розширюйте горизонти, світ великий і різноманітний.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На порядку денному – фінансові питання, особливо у партнерстві з іншими. На цьому тижні планети випробовуватимуть вас на вміння взаємодіяти в матеріальній сфері без емоцій, із холодним розумом та витримкою. Уникайте конфліктів із тими, з ким маєте спільні фінанси. Крім того, планети стимулюють вас до навчання та подорожей. Тим паче, що ви зараз наділені дисципліною та організованістю, щоб якнайкраще це спланувати. Може, і вам час розпочати у вересні новий навчальний рік?

Порада тижня: навчання протягом усього життя – найкраща інвестиція в себе.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Якщо зараз ви маєте відчуття глибокої трансформації всіх сфер життя, ви – на правильному шляху. Ваш світ не руйнується, а змінюється на краще. Загострюється тема психологічної близькості: чи є навколо вас ті, кому можна довірити все, що на душі? Протягом цього тижня ймовірні такі глибокі розмови та зізнання. Планети підсвічують партнерські стосунки – це може бути і гармонія, і перевірка. Будьте обачними з фінансами і краще відкладіть масштабні покупки та інвестиції, щоб не розчаруватися.

Порада тижня: з вдячністю приймайте будь-які зміни в житті.

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Повня 7 вересня у вашому знаку відкрила нову особисту сторінку: тепер ви знаєте, за що триматися, а що відпустити. Цього тижня планети зосереджують увагу на партнерстві – ви бачите, що у відносинах потребує покращень і чи збігаються ваші глобальні цілі. Вам може бути складно впоратися з емоціями, але в цьому допоможе турбота про себе та своє здоров’я. Вона поверне відчуття ґрунту під ногами. Випробування, які останнім часом могли перетворити життя на квест, насправді допомагають укріпити внутрішній стрижень.

Порада тижня: труднощі – це випробування заради майбутнього.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)