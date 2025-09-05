Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 1 по 7 вересня 2025 року

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому не час відкладати свої плани, а кому зірки радять потішити себе? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей тиждень нагадуватиме про побутові та робочі справи, що потребують вашої уваги. Можливо, на роботі закінчується дедлайн для подачі презентації, а вдома давно потрібно полагодити пральну машину? Планети роблять вас зібраними й організованими, допомагаючи навести лад у документах та фінансах. В особистих відносинах від вас знадобиться більше гнучкості та компромісів. Вихідні принесуть емоційне тепло: проведіть їх із родиною.

Порада тижня: вирощуйте в собі прийняття та йдіть на взаємні поступки.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Початок цього тижня буде ідеальним для завершення справ, що давно накопичилися. Планети активують прагнення до творчості, ризику та самовираження. Ви здивуєте оточення вчинками, які для вас не властиві. Актуалізуються питання, повʼязані з дітьми. Хтось дізнається про майбутнє поповнення в родині, а хтось просто чудово проведе час у колі малечі. З 4 вересня можливі несподівані новини, які змінять ваше життя.

Порада тижня: не бійтеся змін та вчіться бути різними.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Планети зараз роблять вас спраглими до оновлень та експериментів. Особливо насиченою буде друга половина цього тижня: в цей час заплануйте зустрічі з рідними та друзями, а також активності, що приносять вам натхнення. Також виникне необхідність упорядкувати дім і сімейні питання, тож у прагненні встигнути все не випадайте з побуту. Стежте за здоров’ям: ця сфера вашого життя може бути нестабільною. Вас можуть більше, ніж інших, зачіпати глобальні події та новини.

Порада тижня: подбайте про свій «острівець безпеки» у цьому нестабільному світі.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Рак (22 червня – 22 липня)

На цьому тижні планети допомагають вам упорядкувати навчання, спілкування, документи. Крім того, вони сприяють фінансовим надходженням, особливо через творчість. Спробуйте урізноманітнити свою діяльність новими підходами, навіть якщо це фінансова звітність. Кінець тижня принесе приємні емоції, розслаблення та сімейне тепло. Уваги потребуватимуть домашні справи: розставте пріоритети та вирішуйте їх по порядку, інакше ризикуєте вийти з рівноваги.

Порада тижня: додайте нотку творчості навіть у найбуденніші справи.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Вам захочеться визнання та самовираження, і планети створюють ідеальні передумови для цього. Ви будете центром уваги – ще більше, ніж зазвичай! Цей тиждень – чудовий час для романтичних знайомств або креативних проєктів. На якому боці будете ви? Сонце перемкне акцент на ресурси: фінанси, стабільність, ваше вміння заробляти і забезпечувати себе. На щастя, всесвіт зараз відкриває вам можливості для масштабування, зокрема в матеріальному плані. Залишається тільки ними скористатися.

Порада тижня: використайте природну впевненість і харизматичність для зростання.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гарний час для початку навчання, планування та запуску проєктів. На цьому тижні планети дарують вам впевненість, роблять яскравими та привабливими для інших. Однак у гонитві за чимось новим не забувайте зважати на деталі та завершувати старі завдання. У стосунках важливо не тиснути на партнера, а шукати баланс і точки дотику. Можливо, вам час відверто поговорити та звірити компаси? Ви маєте рухатися в одному напрямку.

Порада тижня: рухайтеся вперед, але з накопиченим досвідом.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Планети тестуватимуть вас на вміння діяти через дипломатію й партнерство. Вчіться не наполягати, а співпрацювати та дослухатися до інших. Цей тиждень буде сповнений приємних знайомств, зустрічей і розмов. Водночас зосередьтеся на внутрішніх ресурсах і здоров’ї. Не розмінюйтеся на всіх і все, знайдіть час для себе. Подаруйте собі похід у spa чи на улюблену доглядову процедуру. Кінець тижня також підходить для відновлення енергії у колі рідних.

Порада тижня: не тисніть на інших, і ви побачите, як проблеми відступають.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Цей тиждень сприяє соціальним контактам: планети активують взаємодію з друзями й однодумцями. Інші люди будуть потужним джерелом вашої енергії, тож не усамітнюйтеся. В кар’єрі оцінять ваші таланти та вміння і, ймовірно, запропонують підвищення. Ви зараз прагнете все доводити до ідеалу. Однак не картайте себе за помилки та памʼятайте про відпочинок і відновлення.

Порада тижня: краще зробити добре, але зараз, ніж ідеально, але ніколи.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Тиждень розширить ваші горизонти. Планети надихають вас на навчання, подорожі та духовні пошуки, активніше проявлення та медійність. Не час ховати свою яскраву особистість! Зосередьтеся на професійних досягненнях, час підбити підсумки та запланувати, куди рухатися далі. Початок тижня потребуватиме зосередженості на фінансах, а кінець – на справах дому. Поверніться до закинутих побутових питань.

Порада тижня: сховатися не вийде – увага все одно вас знайде.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Для вас відкриються нові перспективи навчання, подорожей, партнерств з іноземцями. Планети зараз допомагають вам бачити ідеї глибше, а також створюють передумови для вигідних інвестицій чи отримання ресурсів від інших людей. Тож будьте уважними цього тижня до своїх думок: це може бути геніальний бізнес-план! У вихідні не залишайтеся на самоті: ви відчуєте гостру потребу в душевних розмовах і дружньому плечі.

Порада тижня: навіть найпрагматичніші люди потребують підтримки та розуміння.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Планети стимулюють серйозні зміни у вашому житті, зокрема у сфері ресурсів. Час переглянути фінанси та борги, навчитися раціональніше розпоряджатися коштами. Доведеться знайти баланс між фінансовою грамотністю і бажанням потішити себе імпульсивною покупкою. Яскравішими стануть стосунки з романтичним партнером і оточенням загалом. Вам захочеться навчання та подорожей. У вихідні можуть «прокинутися» давно забуті сімейні теми й непорозуміння. На щастя, у вас є час підготуватися!

Порада тижня: не забувайте тішити себе, але не все одразу.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня: Риби (19 лютого – 20 березня)

На цьому тижні планети підсвічують сферу партнерства. Йдеться як про шлюб, так і про ділових напарників. Час проаналізувати ефективність цих союзів, тим паче що зараз ви наділені надзвичайно тонкою інтуїцією та проникливістю. Значна частина вашої енергії буде спрямована в робочі проекти та підтримку здоров’я. Сатурн зараз вчить вас дисципліни, хоч і вимагає відповідальності. Вихідні принесуть романтичний настрій та творчий підйом. За гарним відпочинком прийдуть нові ідеї, занотуйте їх.

Порада тижня: дослухайтеся до внутрішнього голосу.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)