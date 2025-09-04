Як отримати допомогу від ООН пенсіонерам: покрокова інструкція

ООН намагається допомагати українцям від початку повномасштабного вторгнення росії. Як отримати допомогу від ООН для родини, можна прочитати тут. Що ж стосується пенсіонерів, зараз Україна веде переговори з ООН щодо нових виплат для громадян країни, які постраждали через війну. Читай на Новому каналі всю інформацію.
ООН продовжила програму підтримки та надання грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, до середини 2025 року.
На Урядовому Порталі зазначено, що пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН в сумі, що дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують.
Тож, якщо пенсія становить 3100 грн, то вираховується різниця. Потрібно від 3250 грн відняти 3100 грн, дорівнює 150 грн. Це і буде доплата, яку зможе отримати пенсіонер до пенсії.
Пенсіонери цих областей можуть розраховувати на виплати:
Для отримання цієї виплати потрібно, щоб пенсіонер відповідав таким вимогам:
Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.
На Урядовому Порталі зазначено, що пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН в сумі, що дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують.
Тож, якщо пенсія становить 3100 грн, то вираховується різниця. Потрібно від 3250 грн відняти 3100 грн, дорівнює 150 грн. Це і буде доплата, яку зможе отримати пенсіонер до пенсії.
Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.
Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву або запит до Всесвітньої продовольчої програми, або до Пенсійного фонду не потрібно.
Фото IStock
Читай також:
Допомога від ООН: як оформити онлайн та офлайн
Грошова допомога ACTED: як отримати, та хто може оформити