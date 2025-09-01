Новий каналG.spaceНовини

Вірші до 1 вересня 2025: добірка для школярів

Вірші до 1 вересня 2025: добірка для школярів

1 вересня в Україні традиційно відзначають День знань, але в цьому, 2025 році, уроки в школах і вишах проходитимуть знову в умовах воєнного стану, і установи будуть працювати при підвищених вимогах з безпеки (онлайн та офлайн).

Поділитися добрими надихаючими побажаннями учням, студентам та їх батькам, а також викладачам в ці перші заняття в новому навчальному році, допоможуть милі привітання з 1 вересня, які ми зібрали в добірці нижче.

Зараз дивляться

Вірші на 1 вересня

Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав “втікача”.

***

Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!

***

Ось і настав цей день. 1 вересня – День знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними добрими зустрічами, новими цікавими знайомствами. Й нехай у школах на перервах звучить дзвінкий сміх, а не сигнали повітряної тривоги на уроках. Високих оцінок, безпечного навчання, легких контрольних, цікавих уроків та домашки, вірних друзів, з якими все, що вже було сказано, легко здійсниться!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.

Перекус до школи дитині: що покласти і від чого краще відмовитись

***

Бажаю гарно вчитись,
На хлопців не дивитись,
Бо в хлопців карі очі,
Мішають на уроці.

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!

Фото iStock

gspace Лайфхак
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь