Вірші до 1 вересня 2025: добірка для школярів

1 вересня в Україні традиційно відзначають День знань, але в цьому, 2025 році, уроки в школах і вишах проходитимуть знову в умовах воєнного стану, і установи будуть працювати при підвищених вимогах з безпеки (онлайн та офлайн).
Поділитися добрими надихаючими побажаннями учням, студентам та їх батькам, а також викладачам в ці перші заняття в новому навчальному році, допоможуть милі привітання з 1 вересня, які ми зібрали в добірці нижче.
Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.
І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,
Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав “втікача”.
***
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
***
Ось і настав цей день. 1 вересня – День знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними добрими зустрічами, новими цікавими знайомствами. Й нехай у школах на перервах звучить дзвінкий сміх, а не сигнали повітряної тривоги на уроках. Високих оцінок, безпечного навчання, легких контрольних, цікавих уроків та домашки, вірних друзів, з якими все, що вже було сказано, легко здійсниться!
***
Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.
***
Бажаю гарно вчитись,
На хлопців не дивитись,
Бо в хлопців карі очі,
Мішають на уроці.
***
Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!
