Місячний календар на вересень 2025: найкращі дні для справ, подорожей, змін

Місячний календар на вересень 2025: сприятливі дні для справ

Місячний календар сприятливих днів на вересень 2025 уже на сайті Нового каналу! Дізнавайся, коли варто планувати важливі справи та ухвалювати ключові рішення, а коли краще взяти паузу

Усе найважливіше про вересень з астрологічної точки зору — в місячному календарі від Нового каналу!

Фази Місяця у вересні 2025

  • 1–6 вересня – Місяць, що росте.
  • 7 вересня – повний Місяць.
  • 8–20 вересня – спадний Місяць.
  • 21 вересня – молодик.
  • 22–30 вересня – Місяць, що росте.

Місячний календар на вересень 2025: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на вересень 2025, сприятливі дні: 3, 4, 5, 13, 14, 15 вересня. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на вересень 2025:

  • Сприятливі дні для подорожей: 3, 5, 13, 14, 22 вересня.
  • Сприятливі дні для нових починань: 3, 6, 13, 21, 25 вересня.
  • Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 3, 5, 14, 18, 22, 25 вересня.
  • Сприятливі дні для творчості та спорту: 3, 5, 13, 14, 19, 24, 28 вересня.
  • Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 4, 5, 13, 14, 20, 22, 24 вересня.
  • Сприятливі дні для походу до лікаря: 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 вересня.

Несприятливі дні для справ за місячним календарем на вересень 2025

У вересні 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 1, 10, 28, 29, 30 вересня. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.

Фото iStock

