Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 25 по 31 серпня 2025 року

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Кому зірки пророкують нові можливості, а для кого цього тижня накращий час для відпочинку? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей тиждень нагадує вам, що результат формують дрібниці. Це чудовий час, щоб навести лад у робочих і бізнесових справах та здоров’ї. Планети додають вам уваги до деталей, тому ви зможете організувати процес максимально продуктивно. Зростаючий Місяць відкриває можливості у сфері партнерств: варто налагоджувати нові співпраці та закладати основи майбутніх проєктів. Важливішими стануть стосунки з родиною, не шкодуйте для них часу та ресурсів.

Порада тижня: сім’я – ваше головне джерело підтримки, будьте вдячними.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Для вас цей тиждень – час активного розвитку в креативі та особистому житті. Сонце стимулює творчість і самовираження, робить вас авантюрними й легкими на підйом. Планети підкинуть нові ідеї щодо хобі та відпочинку. Крім того, зроблять вас відкритішими до нових романтичних історій. Якщо ж ви вже у стосунках, додайте їм вогника та спробуйте з коханою людиною щось нове. Можливі додаткові заробітки та ідеї, як монетизувати свої таланти.

Порада тижня: найкращі ідеї приходять, коли ви в наповненому стані.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Планети відкривають для вас нові можливості та вселяють бажання масштабуватися. Тож не дивуйтеся, якщо цього тижня почуваєтеся не у своїй тарілці, мов колишнє життя стало затісним. Водночас вашої енергії потребуватимуть дім та сімейні справи. Це гарний час для побутових оновлень чи врегулювання відносин із близькими. Зростаючий Місяць запустить довгострокові зміни в особистому житті, ви готові?

Порада тижня: як раніше вже не буде, час вдосконалюватися.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Планети додають вам магнетизму та привабливості, а також сприяють успіху в переговорах, навчанні та спілкуванні. Використайте цей момент на свою користь, зараз ви подобаєтеся всім. Це гарний період для коротких поїздок, зустрічей, презентацій та укладання контрактів. Тиждень підходить для запуску проєктів у сфері комунікацій, тож, якщо ваша професія повʼязана з цим напрямком, – сміливо вперед! Головне – будьте завбачливими та мисліть на перспективу.

Порада тижня: плануйте свої дії на кілька кроків вперед.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Для вас цей тиждень буде продуктивним у фінансовій сфері. Зʼявляться нові джерела доходу або ідеї для заробітку. Планети стимулюють бажання витрачати кошти на дім та близьких, однак будьте обережні з надмірною щедрістю. Активізуються комунікації, тож ви легко знаходитимете партнерів і союзників через діалог. У переговорах ви будете переконливими як ніколи!

Порада тижня: прокачуйте свою фінансову грамотність.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Сонце у вашому знаку підсвічує вашу індивідуальність, додає енергії та впевненості. Всесвіт допомагає вам реалізувати свої бажання та мрії, а також досягти гармонії в особистому житті. Це ваш час для старту нових проєктів: планети підтримають сміливі наміри, додадуть уваги до деталей і вміння все спланувати. Період підходить для підвищення заробітків. Для Дів, зайнятих у кількох сферах, настав час розставити пріоритети.

Порада тижня: світ підкоряється сміливцям.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цього тижня планети додають вам енергії й активності, але важливо спрямовувати їх у конструктивні дії, а не конфлікти. Місяць готує основу для нових ідей, які ви реалізуєте вже найближчим часом. Однак цей тиждень краще присвятити внутрішній роботі та завершенню справ, які заважали рухатися вперед. Подбайте про свій професійний імідж та репутацію: вони будуть запорукою майбутніх успіхів.

Порада тижня: будьте послідовними у своїх діях і мріях.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Для вас цей період активізує дружні та колективні зв’язки, допомагає вибудувати чітку стратегію в командних проєктах. Ви будете центром свого колективу. Планети радять діяти через дипломатію і нагадують: деякі плани мають залишитися «за лаштунками», щоб мати шанс на успіх. Душа прагне чогось нового? Відкривайтеся до знань і подорожей та вбирайте в себе інформацію з різних сфер, вона вам знадобиться.

Порада тижня: зберігайте плани в секреті, щоб вони «дозріли».

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Фокус тижня – кар’єра та досягнення. Планети допомагають впорядкувати професійну сферу й намітити подальші кроки. Вам відкриються нові горизонти в роботі та цікаві карʼєрні пропозиції. Варто приділити увагу іміджу та репутації. Будьте уважні до теми спільних коштів та інвестицій: чи раціонально ви з партнерами ними розпоряджаєтеся? Планети допоможуть вам знайти нових союзників і через партнерство досягти більшого.

Порада тижня: успіх не стається з тими, хто просто сидить і чекає на нього.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Готуйтесь до продуктивного сезону! Планети підштовхують вас до планування майбутніх поїздок і навчань. Може, саме час опанувати маркетинг чи довести свою англійську до рівня advanced? Зараз весь всесвіт допомагає вам систематизувати знання й інформацію. Це гарний час для початку курсу, стажування чи роботи з документами. Активізується тема стосунків, особливо на відстані. Їх вдасться вивести на новий рівень.

Порада тижня: пірнайте в навчання, але не забувайте про особисте.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Для вас акцент тижня – фінанси й спільні ресурси. Планети підштовхують вирішувати матеріальні питання, пов’язані з іншими людьми, кредитами, інвестиціями. Дехто з вас здійснить масштабну покупку, дехто отримає цінний подарунок від інших. Але тиждень не буде цілком про матеріальне: він стане трансформаційним і у психологічному плані, стимулюватиме внутрішні зміни. Також планети відкривають двері до нових знань, подорожей і контактів із людьми з-за кордону.

Порада тижня: у матеріальному світі не забувайте про високе.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Сонце в Діві освітлює сферу партнерств – як особистих, так і ділових. Час для нових стосунків або оновлення наявних. Планети відкривають двері для зміцнення зв’язків, укладення угод чи початку співпраці. Ваша глибока натура розкриється й у коханні: вас підкорить той, хто дасть відчуття безпеки й інтелектуальної єдності. Будьте відкритими до змін у житті. Планети випробовуватимуть вас на виіння проявити стержень і дисципліну в турбулентний час.

Порада тижня: відсікайте зайве та проявляйте дисципліну.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)