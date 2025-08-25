Як перевірити статус заявки на допомогу від UNICEF: покрокова інструкція

Не секрет, що через війну в Україні, через вторгнення рф мільйони українці стали внутрішніми переселенцями. Такі люди можуть отримати грошову допомогу від різних міжнародних організацій. В тому числі від UNICEF.
Як перевірити статус заявки на допомогу від UNICEF — читай у матеріалі.
Як йдеться на сайті UNICEF, щоб дізнатись на якому етапі перевірки знаходиться Ваша заявка – потрібно зателефонувати на гарячу лінію 0-800-600-017 (дзвінки безкоштовні).
Також можна піти таким шляхом:
На сьогоднішній день фінансову допомогу можуть отримати родини, де:
– троє і більше дітей віком до 18 років, або
– мають одну дитину з інвалідністю до 18 років.
Для оформлення заявки на матеріальну допомогу потрібні підтверджуючі документи:
Банківський рахунок, на який буде здійснена виплата (номер міжнародного рахунку в форматі IBAN, 29 символів). Де отримати: інтернет-банкінг, банкомат – на квитанції, звернутись до спеціаліста в банк.
Зазначимо, що у 2025 році нові заявки на цю допомогу не приймаються. Завершується виплата коштів тим, хто подав заявки у 2024 році. Крім того, у Фонді поки що не ухвалено, які програми діятимуть у 2025 році.
Щодо питань, пов’язаних з грошовою допомогою від ЮНІСЕФ, можна звертатися на гарячу лінію за номером 0 800 600 017 з 8:00 до 22:00.
Фото UNICEF